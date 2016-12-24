طلاب موريتانيا بتونس يخلدون ذكرى الإستقلال

تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 02 كانون1/ديسمبر 2014 23:04

نظمت رابطة الطلاب والمتدربين الموريتانين بتونس حفلاً أدبياً وفنياً احتفاءً بالذكرى الرابعة والخمسين لعيد الإستقلال الوطني بالمركز الثقافي بحي المنزه بتونس ,وسط حضور شخصيات رسمية تونسية , إضافة إلى الطاقم الدبلوماسي بالسفارة الموريتانية بتونس.

محمد عبد الله ولد لحبيب رئيس الرابطة قال –في كلمته الإفتتاحية بالمناسبة – إن رابطته دأبت على تنظيم هذا الحفل كل عام ضمن سلسلة من الأنشطة الثقافية تقيمها الرابطة كل سنة, إضافةَ إلى دورها النقابي المتمثل في حل مشاكل الطلاب, والدفاع عن حقوقهم, وصون مكتسباتهم , وفق تعبيره.

وأضاف ولد لحبيب " كان لزاما على الرابطة – وهي تحتفي بهذه الذكرى العظيمة – أن تهنئكم بها وتستذكر معكم دلالات هذا الحدث الهام عبر استحضار صفحات مشرقة من تاريخ الوطن الحبيب نستحضرها ونحن نستنشق عبق تاريخ مجيد سطر في كتاب الخلود بكلمات من ذهب, ونستذكر معكم ملحمة جهاد وكفاح شعب أبي يأنف الضيم, ويدافع عن الحمى, وينتزع استقلاله من خلال بطولات مقاومة جمعت بين ثانئية السلاح, والثقافة, وهو ما يُحتّم هنا الترحم على أبطال المقاومة, والبناة الأوائل الذين روَّوْا بدمائهم الزكية ثرى هذا البلد الطاهر في سبيل أعز ما يضحى فيه وتسيل دماء الأحرار من أجله ألا وهو "الحرية والإستقلال"؛ كما يؤكد ضرورة استكمال الشباب الموريتاني وفي مقدمته الطلاب مسيرة البناء والتنمية."

وقد شكر المستشار الأول المكلف بالشؤون الثقافية الحضرامي ول برو الطلبة الموريتانين بتونس على تنظيم هذا الحفل , وهنئهم بمناسبة ذكرى عيد استقلال موريتانيا المجيد .

وقد تخللت الحفل إلقاءات شعرية , ولقطات فنية ومسرحية , وتم تكريم المدير العام لإدارة التعاون الدولي بوزارة التعليم العالي التونسية, وبعض الشخصيات الرسمية والعلمية بتونس. كما تم منح وسام تكريم للسفارة الموريتانية تسلمه المستشار الأول المكلف بالشؤون المالية والإدراية اشريف ولد محمد فال.