نادي الإبداع الجامعي يفتتح أنشطته في جامعة نواكشوط

تاريخ الإضافة: الخميس, 04 كانون1/ديسمبر 2014 14:04

الأخبار (نواكشوط) ـ نظم نادي الإبداع الثقافي الجامعي صباح اليوم الخميس 04-12-2014 في مباني كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة نواكشوط حفل افتتاح أنشطته الثقافية للعام الجامعي 2014-2015م.

وقال رئيس النادي ناصر الدين ولد التراد إن النادي يهدف إلى إعادة الاعتبار للطالب الجامعي وفتح الآفاق أمامه نحو الإبداع والتميز، مشيرا إلى أن من بين أهداف النادي تكريس القيم والأخلاق الفاضلة.

ويأتي الحفل المخصص لتخليد عيد الاستقلال الوطني تحت عنوان: "أهازيج الاستقلال"، وضم عدة فقرات متنوعة، وسط حضور من طلاب وطالبات الجامعة.