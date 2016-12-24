فوز باحث موريتاني بمسابقة أفضل 20 ابتكارًا أفريقيًّا

تاريخ الإضافة: السبت, 16 تشرين2/نوفمبر 2013 16:42

الباحث الموريتاني ببانا ولد محمد الأمينالأخبار (نواكشوط) ـ أعلن في العاصمة الفرنسية باريس عن فوز الباحث الموريتاني ذ.ببانا ولد محمد الأمين في مسابقة اختيار أفضل عشرين ابتكارا في أفريقيا، والتي تنظمها وزارة التنمية الفرنسية.

وسيتم عرض ابتكار ولد محمد الأمين بقصر الأليزيه في باريس، ويتعلق الابتكار بتحويل نبتة ضارة تنتشر في منطقة الضفة جنوب موريتانيا إلى فحم صديق للبيئة.

يذكر أن الباحث ببانا ولد محمد الأمين أستاذ بالمعهد العالي التكنولوجي بمدينة روصو عاصمة ولاية الترارزة.