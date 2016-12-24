باحثة موريتانية تنال شهادة الدكتوراه

تاريخ الإضافة: الإثنين, 29 كانون1/ديسمبر 2014 16:52

الأخبار (نواكشوط)- حصلت الباحثة الدرجاله بنت محمد عبد الله ولد عثمان على درجة الدكتوراه في

التاريخ بميزة مشرف جدا من جامعة ابن طفيل بالقنيطرة بالمغرب.

وتناولت أطروحة الباحثة موضوع "التحولات الإقتصادية و الإجتماعية في موريتانيا ما بين 1903 - 1978".

تم نقاش البحث يوم الخميس 25 دجمبر 2014 أمام جمع من الطلاب و الباحثين و الدارسين من موريتانيا و جنسيات مختلفة.

 

تشكلت لجنة المناقشة من الأساتذة:

-        الدكتورة رشيدة برادة من المعهد الجامعي للبحث العلمي بالرباط رئيسة

-        الدكتور بوجمعة رويان  من جامعة ابن طفيل مشرفا

-        الدكتور عبد العزيز بلفايده من جامعة ابن طفيل عضوا

-        الدكتور الناني ولد الحسين من جامعة انواكشوط عضوا

-        الدكتور علال ركوك من جامعة محمد الخامس بالرباط عضوا

 

وقد أثنى أعضاء اللجنة على الأطروحة  و العمل الذي أنجزته الباحثة  مضمونا و أصالة و شمولا بدراستها المجتمع الموريتاني بكل مكوناته و فئاته مع شرح تراتيبيته  و علاقاته البينية و عرض تاريخه السياسي.

 

يذكر أن الدكتورة الدرجاله بنت محمد عبد الله و لد عثمان استفادت من منحة للدراسات العليا إثر تفوقها في شهادة الإجازة  سنة 2008 بتقديرجيد جدا. وقد نالت نفس السنة جائزة  أفضل معدل في جامعة انواكشوط.

 

و في جامعة ابن طفيل بالقنيطرة نالت الطالبة ماستر 2 بتقدير "جيد" مما أهلها للتسجيل في الدكتوراه سنة 2011.

 

وخلال النقاش أشاد أعضاء اللجنة ممن عرفوا الطالبة أثناء دراستها بجديتها و أدبها و اجتهادها ودماثة أخلاقها قائلين إنها قد خلفت صورة ممتازة عن الطالب الموريتاني و عن قدرات المرأة الموريتانية.

 

 


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