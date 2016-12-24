صدور الطبعة الثانية من ديوان سدوم ولد انجرتو

تاريخ الإضافة: الأحد, 04 كانون2/يناير 2015 12:00

واجهة الطبعة الجديدة من ديوان الأديب سدوم ولد انجرتو التي أصدرها المعهد الموريتاني للبحث العلمي ـ الأخبار الأخبار (نواكشوط) ـ أصدر المعهد الموريتاني للبحث العلمي الطبعة الثانية من ديون الشعر الشعبي للأديب سدوم ولد انجرتو: 1122-1227هـ، الذي يعد أحد أبرز مشاهير الشعر الشعبي في موريتانيا وفي مناطق: الصحراء الغربية، وجنوب الجزائر حيث يعيش الناطقون باللغة الحسانية.

و يضم الديوان أغراض المديح النبوي والمدح والرثاء والتوسل والهجاء والمساجلة والشعر الخطابي والفخر والشكوى والتحسر، موظفا عشرة ابتوته هي: لبتيت التام، والتيدوم،

والرسم، والبت لكبير، واتكسري، والسروزي، وامريميدة، ولبتيت الناقص، وبوعمران، وحويويص.

وقدم للديوان وعلق عليه كل من:

سيد أحمد ولد أحمد سالم

السالك ولد محمد المصطفى

سيدي محمد ولد حدمين

ابادو ولد محمد فال.

وضمت الطبعة الجديدة إضافة إلى المقدمة تعريفا بالشاعر ولمحة عن إمارتي أولاد امبارك وإدوعيش حيث عاش الأديب سدوم ولد انجرتو.