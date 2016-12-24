وثائق نادرة في جناح معهد البحث العلمي بمهرجان شنقيط

تاريخ الإضافة: الإثنين, 05 كانون2/يناير 2015 18:17

الأخبار (نواكشوط) ـ شارك المعهد الموريتاني للبحث العلمي في النسخة الخامسة من مهرجان المدن القديمة في شنقيط بجناح خاص به في مقر دار الكتاب بالمدينة، عرض خلاله عينات من المخطوطات والوثائق النادرة؛ حيث يعود بعضها إلى الربع الأول من القرن السادس الهجري.

وأوضحت مديرة المعهد ابنته بنت الخالص في حديث مع الأخبار، إن الجناح يضموثائق نادرة من بينها مخطوط من رسالة للأمير علي بن يوسف بن تاشفين وهي رسالة بعث بها إلى القاضي محمد بن ورد تعود إلى سنة 521هـ، ويستفتي فيها ابن تاشفين القاضي عن بعض الأحكام الفقهية.

كما عرض المعهد في مشاركته خلال المهرجان أقدم مخطوط في موريتانيا على ورق الغزال، ويعود المخطوط وهو نسخة من كتاب المسعودي فيتاريخ العرب إلى سنة 335هـ، إضافة إلى مخطوط من كتاب الوجوه والنظائر لأبي هلال العسكري يعود إلى سنة 480هـ.

وقال محمد ولد اطفيل وهو أحد الباحثين في المعهد الموريتاني للبحث العلمي، إن أحد الباحثين السعوديين حقق مؤخرا شرح ديوان غيلان اعتمادا على أربع نسخ موجودة كلها في موريتانيا، مؤكدا أن الكتاب الهام كاد ينقرض لولا وجودثلاث نسخ منه في محظرة بلغربان وواحدة في مكتبة يحيى ولد البراء.

المدير المساعد للمعهد الموريتاني للبحث العلمي محمد بشيري قال في شروح للأخبار عن الجناح الخاص بالمعهد، إن المعهد يعطي أولوية خاصة للمخطوطات، مشيرا إلى أن المعهد عمل فهرسا لمخطوطات ولاتة وشنقيط لتسهيل المهمة أمام الباحثين، مؤكدا سعي المعهد نحو إعداد فهارس شاملة للمخطوطات في مختلف المكتبات الموريتانية القديمة.

وأضاف بشيري أن من ضمن عروض المعهد خلال المهرجان عرض خاص بالثقافة الشعبية المروية شفهيا والمكتوبة إضافة إلى الأمثلة الشعبية والعادات الموريتانية في القضايا الاجتماعية وغيرها، مشيرا إلى أن المعهد أشرف على إعداد أشرطة من بعض الحكايات والأمثال.

وضم جناح المعهد في المهرجان بعض إصدارات المعهد، وأعدادا من مجلته "الوسيط"، إضافة إلى بعض المؤلفات التي أشرف المعهد على إنجازها.

وضم الجناح الخاصبالمعهد الموريتاني للبحث العلمي في دار الكتاب بمدينة شنقيط ضمن فعاليات مهرجان المدن القديمة، مجموعة أقسام خصص كل قسم منها لأحد قطاعات وأقسام ومصالح المعهد.