الإعلان عن النسخة الثانية من مهرجان "شنقيط للأدب"

تاريخ الإضافة: السبت, 10 كانون2/يناير 2015 23:36

الشاعرة ليلي شغالي أحمد محمود رئيسة المهرجانالأخبار(شنقيط) – أعلنت الشاعرة الموريتانية ليلى شغالي أحمد محمود اعتزامها تنظيم النسخة الثانية من مهرجان شنقيط للأدب والثقافة والتراث، وذلك بعد توقف استمر عدة سنوات.

وقالت ليلى شغالي في بيان تلقت الأخبار نسخة منه إنها بصدد وضع اللمسات الأخيرة على إطلاق النسخة الثانية من المهرجان الذي سيتحدد تاريخه بعد انتهاء بعض الترتيبات مع وزارة الثقافة الموريتانية بوصفها الجهة الوصية ويتوقع أن يكون في النصف الأول من العام الجاري.

وأضاف البيان أن المهرجان يعتبر العمود الفقري للجمعية التى أسستها الشاعرة خصيصا لنفض الغبار عن الآثار والتراث والإسهام في إنعاش كافة أطياف الثقافة الموريتانية بأبعادها وألوانها الزاخرة.

وبحسب البيان فإن المهرجان سيشهد في نسخته الثانية مشاركة عدد من الشعراء العرب إلى جانب عدد من نظرائهم الموريتانيين.

يذكر أن النسخة الأولى من المهرجان قد أقيمت في العام 2010