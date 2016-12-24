"شروق" فرقة مسرحية جديدة بموريتانيا

تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 27 كانون2/يناير 2015 09:15

الأخبار (نواكشوط) - أسس بعض العاملين في الحقل لثقافي من المسرحيين فرقة مسرحية أسموها "شروق" وانتخب المؤسسون للفرقة مكتبا تنفيذيا جديدا.

وقل مؤسسو الفرقة إن مشروعهم يأتي من أجل تقديم صورة أحسن عن المسرح وإبراز القدرات الموريتانية ومواهبها الفردية والجماعية.

وقد ناقش المؤسسون ـ حسب إيجاز صحفي صادر عنهم ـ مشروع القانونين الأساسي والداخلي للفرقة، كما وقعوا وثيقة التأسيس.

وقد انبثق عن اجتماع المؤسسين المكتب التنفيذي التالي:

رئيس فرقة شروق المسرحية: إبراهيم سمير

نائب الرئيس / مكلف بالديكور والسينغرافيا: محمد امبارك البانون

الأمين العام / المدير الفني: محمد سالم اخليه

الأمين العام المساعد: ميارة محمد

أمينة المالية: خديجة سيد أحمد علوش

أمين التنظيم والتنسيق والمتابعة: عالي ديدي

أمين الإعلام: المختار محمد يحيى

مفتش حسابات: سيد أحمد محمد مولاي

مساعد المدير الفني: محمد عاليون أفال.