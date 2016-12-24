الشاعر ولد بلعمش: رفعت شعار "رابعة" في مكة

تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 19 تشرين2/نوفمبر 2013 17:06

الشاعر الموريتاني الكبير الشيخ ولد بلعمشالأخبار (نواكشوط) – نشر الشاعر الموريتاني الكبير الشيخ ولد بلعمش صورة له وهو يرفع شعار "رابعة" أثناء تأديته لمشاعر الحج هذا العام، مؤكدا أنه اختار رفعه في مكة المكرمة، لأن رسول هذه الأمة صدع بالحق منها، متسائلا: "كيف لا ندأب على الصدع بالحق هناك؟!".

وأكد الشاعر الموريتاني الذي حل في الرتبة الثالثة من آخر نسخة من مسابقة "أمير الشعراء" أنه ليس من الإخوان، لكنه معني بأن تكفل حرية التعبير لأي كان، متسائلا: "كيف يريدون منا أن نكون حياديين بين القاتل والقتيل؟!.

وأضاف الشاعر الموريتاني في تدوينة مصاحبة لصورته وهو يرفع شعار "رابعة" أثناء الحج نشرها على صفحته على فيسبوك: "لن نختار مصالح آنية مع المال العربي أو العسكر المتغطرس على حساب دماء إخوتنا"، مردفا بالقول: "أيقتلون شباب مصر وفتياتها ثم يقول لنا بعضهم اسكتوا؟! تالله لنقفنَّ مع المظلوم أيًّا كان"

ولقب الشاعر الموريتاني بشاعر الحرية، وشاعر الإنسانية، وكتب نصوصا شعرية عديدة في نصرة الثورة السورية.