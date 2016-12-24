تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 24 شباط/فبراير 2015 13:37

السجين رقم: 760 باغوانتنامو، المهندس الموريتاني: محمدو ولد صلاحيترى أي تقرير أو تعبير يمكن أن يعود به "عائد من جهنم"؟!! أم ترى أي طالع سعد ذاك الذي تبسم للرقم 760 ليصير "أنت"!! ألا لا سلمت يدا من سلمك لأجلاف الظالمين المتجبرين، و لا نامت عيناه و عيناك ساهرتان!! و أذاقه الله في أهله ما ذاق أهلوك فيك!!

(إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذ اب جهنم ولهم عذاب الحريق) ـ صدق الله العظيم.

لا تسلني كيف صامـــوا؟ @ كيـف صلـوا؟ كـيف نامــوا؟

هـم حـــفـاة؟ أم عـــراة؟ @ هم أنــــاس ام حــــطـامُ؟

أعِـــطـاش؟ أم جــــياع؟ @ هل لهم يحـلـو الطـــــعامُ؟

آثــروا "الإرهـاب" نـهــجا؟ @ هــم صقـــور؟ أم حـــمامُ؟

لا تسلني عن جحـيم الســــــجــن يـحـــدوك انـتـقـامُ !!

صبــر أيـــــوب! بـصبـــري @ أتـــرى يُـجــــدي الـكــلامُ ؟!



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كـــل مـا في الأمـر غــدر @ حــاكــــه رهـــــط لـــئـامُ

فـتية للــسجن سِـيـقــوا @ لا مــدان ! ... لا اتـــــهامُ !

ذنـبـهم أن قــد أطـاعـــوا @ ربًــهــم ثـم اسـتــقــامــوا!

صـمـتـنـا أضــحى مـريـبـا @ أعلى الـحــــق نـــــــلامُ ؟!

وَجَــــع ... أدمــى قـلــوبا @ و جـــراحـــات جـــــسـام !!ُ

ألــم الـمـــوت رحــــــــيم @ بـنـــفــــوس لا تُـــــضــامُ

و حـــيــاة فــي جــحــيـم @ لـيـــتــها مـــــــــوت زؤامُ



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ذنْـبُـــنـا ! أنًـا شـــعـــــوب @ قــــــادنـــا مـــنًــا نــــيًامُ

مـذ ســقــوا كأس هـــوان @ نـخــبه "يـحــيا الســـلامُ"

لا ضــمـيـــر! لا حــــيــــاء! @ بـــل خـــنـوع و انــهــزامُ

كـم يسـام المرء خـسـفا! @ كي لهم يحـلـــو المُــدام!

"جنحوا للسلم فاجنح..." @ هـكـــــذا أفــتى الإمـــام!

في انـتـفاء العـدل قد يَـبْــــــــطِـــشُ بالــنــور الـظــلامُ

يـصـبـح الإنســـان رقــــما @ فـــي سجــل اغوانتـنامو

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* إهداء إلى روح أميمة في عليائها، والدة المعتقل المهندس محمدو ولد صلاحي، أيقونة الصمود أمام الظلم و العنجهية!! ... فك الله أسره وأخيه أحمد ولد عبد العزيز و جميع أسرى المسلمين.

محتار مقام - انواذيب 23-02-2015