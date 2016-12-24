ازدهار "منجم" الأدب بالزويرات تزامنا مع إضراب العمال

تاريخ الإضافة: السبت, 28 شباط/فبراير 2015 10:10

بعثة الأخبار

الأخبار (الزويرات) – ازدهر منجم الأدب، ووصل ذروة عطائه تزامنا مع تصاعد الإضراب العمالي الذي بدأه عمال الشركة الوطنية للصناعة والمناجم "اسنيم" منذ 31 يناير الماضي، حيث تزايدت أعداد الشعراء داخل العمال، وزادت غزارة الإنتاج الأدبي مع تقدم الإضراب، وارتفاع أعداد المشاركين فيه.

وتناول شعراء إضراب عمال اسنيم مختلف جوانب قضيتهم العمالية، من حث للعمال على المضي في الإضراب، إلى تأكيد على ضرورة المضي في الإضراب، إلى وصف الظروف الصعبة التي يعمل فيها العمال من الحر الشديد صيفا، والبرد القارس شتاء.

فيما يتوقف العديد من أدباء إضراب عمال اسنيم عند القدرة الخارقة للعمال في تحويل 13 مليون طن الحجارة إلى دولار أمريكي خالص، ويقارن أديب آخر بين واقع العمال اليوم في مواجهة الإدارة وحال سكان قطاع غزة في مواجهة الاحتلال الصهيوني.

الشاعر ديدي ولد اعوينني (الثالث من اليسار في الصف الواقف) أثناء قيامه بمهام التنظيم في الأنشطة، وهي المهمة التي أوكلت إلى قطاع الحماية المدنيةوتنتشر "يمين" أديب آخر إلى إعادة اسنيم إلى السكة، وتقويمها بعد اتفاق الجميع على اعوجاجها ينتشر على كل لسان من المشاركين في الإضراب إلى الجمهور الحاضر، حتى على ألسنة من لا يفهم اللهجة الحسانية من المضربين، كما يعطي الأدباء لقادة الإضراب حقهم من الثناء والتشجيع.

ويكون للفخر حظه إلى جانب المساجلات بين أدباء الإضراب، وقد أدى تزايد أعداد الشعراء وغزارة إنتاجهم إلى تخصيص وقت معتبر من الأنشطة لإلقاء النصوص الأدبية.

ومن الأدباء الذي اشتهروا في إضراب اسنيم الشيخ ولد محمد المامي، وديدي ولد اعوينني، وامين ولد شعيب، والحسين ولد محمد الأمين، ومحمد ولد ابوه، وأحمد سالم ولد البان، واعبيد مولانه، وسيدي ولد الخطاط، وخطرة ولد ختار، بوها ولد بوطو، ومحمد ولد اديه.

وهذه نماذج من أدب عمال إضراب الشركة الوطنية للصناعة والمناجم اسنيم:

يقول الأديب الحسين ولد محمد الأمين

ولد آبيليل امعاك ذا الجيل *** من كولت ذيك للناس تضرب

اتواجه اذليل واتفاصل ارجيل *** والباطل فيومن ذاك نعطب

جيناك فنهار لوجوه تحمار *** توكاف ليزين وابل واحمار

وابكات ذي الشيوخ تركس فنار *** والكان منوفخ انفش واهرب

وامعاك لشراف وامعاك لحرار *** وامعاك لحجار وامعاك لكرب

وامعاك ذي الصغار والناس لكبار *** وامات لعجام وأبات لعرب

***

ما ريت ينكال في النهار لكبير *** يكون ممايت البت الكبير

والصبح إكوملك بالتبربير *** والفيه ينكال والفيه يطرب

ذا الهك من شيخ اكبير واصغير *** يتكرع الكال والكط اشرب

***

امكظ ذي الناس واطلوع لخرين *** انحاس حكوه وامشاو عن

الشر بالشر والخير خيرين *** تبراد لخلاك أرعاو من

مزالت اطيح واتكوم ليزين *** لكماين الهيه ألا إزن

والزن اعكوبت راوه اثنين *** تنكال لحجار اشباب سن

واصبر بالنار توعاظ زين *** وارديف لو خيمنا ما ندن

واياك فساد ذي اسنيم تموه *** بخسارت ابل والما اتظن

احمير لحديد انهيك كيموه *** وكام لعياط لحمير جن

ويدخل بعض المتقاعدين على خط دعم الإضراب فيقول المتقاعد محمد ولد اديه

"اكريف" امفعول *** شرعناه ابلحلال

واموصيكم كول *** النضال النضال

ويقول في "كاف" آخر:

الحكومة جربناه *** ألا تكلع من واتحوص

والزيادة ما ريناه *** وأناقوص ألا فناقوص

وعلى خطا دعم إضراب العمال ينتج الأديب بوها ولد بوطو رئيس رابطة كنوال للتراث، كاف وطلتين لدعم إضراب العمال المستمر منذ قرابة شهر فيقول:

حد ابعقل شاف العمال *** كل انهار اتجي منشال

يعرف عن ذي روح النضال *** والشجاعة والبطال

ماه فال نطلع فسنيم *** كون الفوك اعل كبر الخيم

ولاه فال نصبح ذميم *** نتخشش فثر الرجال

ولا يرتد املي فقليم *** عن هذا بسمن حال

حد ابعقل

***

والمدير إلى عاد اكبير *** اخلاص من كد التسيير

ذاك ألا شي اخص المدير *** ما يتعلق بالشغال

ولا بد من حل وتدبير *** من خوف الدني تتخال

هذا عاد أكبر من صوك ابعير *** ولا بد مد تتبال

حد ابعقل

وينتج الأديب اعبيد مولانه "كافا" يقارن فيه بين أوضاع العمال المضربين وسكان قطاع غزة، في مواجهة الظلم، والوقوف في وجهه، والإصرار والتضحية في سبيل قضاياهم، فيقول:

صمود العمال فلبطاح *** حجلي لخوت افغزة

وآن غزاوي بتصراح *** وفبدر واحنين وغزة

فيما يتذكر الأديب محمد ولد ابوه أول مدير يمنح عمال شركة "اسنيم" جزءا من حقوقهم، ويشبه هذه الإنجازات والحقوق بالنخلة، داعيا العمال إلى حمايتها، ومنع المدير الحالي للشركة محمد عبد الله ولد أوداعه من اقتلاعها أو قتلها، فيقول:

نخلت يوسف هذي لغرس *** للعمال فذيك الساع

عس اعليه يلعامل عس *** لا يكتلها ولد أوداع

أما الثلاثي الأكثر حضورا في أنشطة العمال، والأغزر إنتاجا إدبيا خلال الفترة الماضية فهو الثلاثي الشيخ ولد محمد المامي، وديدي ولد اعوينني، وامين ولد شعيب.

يقول الأديب الشيخ محمد المامي:

كن فسنيم بلا نفاق *** واسكمها فين يتكدم

وامنين اعواجت باتفاق *** والله يدنها تسكم

هذا ظرك امن الرجال *** يبوشل بيه ابذي الحال

عاطي للمعنى والل آل *** فيه يبوي تتعلم

لا تلعب لك بالشعال *** والل يدنك تتندم

وينال الكاف إعجاب الأديب ديدي ولد اعوينني فيجيزه بطلعة يقول فيها:

كن فسنيم بلا نفاق *** واسكمها فين يتكدم

وامنين اعواجت باتفاق *** والله يدنها تسكم

حك وتعرف عن عمال *** ما تهمش باط ابذي الحال

رجال صناديد أبطال *** وأعزم من جيش العرمرم

والمستقبل عاط مزال *** فين لسنيم اصلاح الهم

ابغات يصلح هون أجبال *** رجال يجري فيه الدم

ماه احمار اعليه انيوال *** ولاه زاد امللي لغنم

وهذا حك ولحك ينكال *** وكان إكد ألل ما يلتم

وآن كلت ظرك افمجال *** الإضراب، والإضراب امسكم

وينتج الأديب ديدي ولد اعوينني كافا يقول فيه:

لحك يا اسنيم اتقرشي *** عن عمالك وأموالك

مالك غاية بتهمشي *** منهم شي كاع أمالك

ويجيزه بطلعة يقول فيها:

شوف عمالك باني *** الاقتصاد ومداني

بين الساعة والثاني *** فلغبرة والمهالك

تبن الوطن متحامي *** واعكوبت ذاك ألا لك

لحك يا اسنيم

ويدخل الأديب امين ولد شعيب على خط إجازة "كاف" ديدي فيقول:

كت بعلنك بيك طاح *** المعدن وانك ذاك راح

بيك، اكبناه ذاك صاح *** واصح اكبنهالك

من كبل إطيح ابلا ارباح *** اكبظهم حد إسالك

عذرك شنهو كاه واحـ *** ـل بيك الدين أمالك

ذا من لرباح الخاظ شاح *** اعل وذنين سالك

واستثمرتيه ألا بلا احـ *** ــنوك أثرك من مذالك

ماه استثمار ولا اصلاح *** وألا مدهور حالك

واحن فصباح وفي الرواح *** والمهالك جبنالك

أثلطعشر مليون ما احـ *** جلك عنَّ عمالك

باح الهم فيك الكط باح *** ما يسوالك في ارجالك

لحكك يا اسنيم اتغرشي *** عن عمالك وأموالك

ما لك غاية فتهمشي *** منهم شي كاع أمالك

بيك انت رجلي نيت *** تدمير ج بحميت

حاميت مسؤوليت *** بارك فيه امتبارك

يجمع مالك فكريت *** بيه ما كط ازالك

ماه يجمع ماليت *** ما يعرف كان دارك

فصباح ذاك اعشيت *** لين اتمول من مالك

ما تنوكت قضيت *** مزال فشي مدارك

واللا فارظ شخصيت *** يوم اكراع في الحارك

ليه إبدل جنسيت *** واج منك متارك

ما كط افوطنيت *** اتخمم كال امالك

وطنَّ هي ريت *** واعتماد مذالك

وانت ضمان أوكيت *** ذا كر افمن احلالك!

ماه حد ابحمجيت *** يلالك يتحمجالك؟

ماه ذا اللي ذريت *** نحن واحن عمالك

لحكك يا اسنيم اتغرشي ***

وينتج الأديب امين ولد شعيب "كافا" ليتولى زملاؤه الأدباء إجازته، فيقول:

اسنيم إلى كبظت لطوار *** واعطات اعل لعناد اسن

الل عدل هون الحصار *** احن والل أوفيه احن

ويجيزه الأديب ديدي ولد اعوينني بطلعة فيقول:

احن هوم رايت شعار *** لنتاج في لكد من لحجار

جبن فيه امجيبت عنفار *** اثلطعشر مليون ادن

عن كولان ان شمس انهار *** عن عمال اتكلفن

انتجنا فيام أزبار *** لياك انحن هدفن

غير امنين اكسرنا لظفار *** واعل الحقوق أدنفنا

اسنيم إلى كبظت لطوار

ويجيزه الأديب الشيخ محمد المامي فيقول:

مارت ذاك اعلن حظار *** وأحرار من أحرار من أحرار

والعار الل جاهل الأخبار *** ما نوطاوه كان افلسن

ولا يتملسن الاستعمار *** ما نلل ما يتملسن

ولا ننحكر لكام اشبار *** النار انواسوه انفسن

ومعروفين انهار أزبار *** ومعرفين فيوم الفتن

اهرَمَّشْ خلين لحجار *** وذيك إمارت باط العتن

والل فين من لفتخار *** كبم الخيم وكبر المعن

ومن شعراء الإضراب المعروفين الشاعر أحمد سالم ولد البان، والذي يقول:

أوايلن خلاو اسنيم *** ترك وأمانه فيدين

ممدو فيه وابيهيم *** فيه بلال ومنين

واحن حققنا الازدهار *** لسنيم اليوم فكل أطوار

صيام الهجير أزبار *** فلمناجم ما ثانين

حر الصيف ومتن الغبار *** لين اتحقت أمانين

اثلطعشر مليون احجار *** عادت دولار ألا بين

***

شنه موجب ولد أوداع *** ما يبغي يلكان ساع

واحن تاج والدراع *** لبسن هالو بيدين

واندور انتم فزاع *** فثر الحقوق امكانيه

أوايلن خلاو اسنيم

ويقول الأديب ديدي ولد اعوينني في نص لترشيد الحراك العمالي، والحرص عليه ممن قد يعمل على إفشاله:

لا تكبل يلعامل تفشيل *** إضرابك للي ما هابك

والل جاك إدور اتزلزيل *** اترابك بالك لترابك

لا تسم حد وعود ارجيل *** حقك دور ما فيه اجميل

عود اسبع ما فيك اتخلخيل *** من جيه واعر تكلابك

عن حقك واكبظ لو سبيل *** وافرظ بنيابك تهيابك

يلعامل وانعت للجليل *** فصلك من حر اللص ابك

هذا لين اتواسيه ادليل *** عن فرظ اعل اسنيم اتهابك

لا تكبل يلعامل تفشيل