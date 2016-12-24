يوم ثقافي لجمعة شبيبة بعرفات

تاريخ الإضافة: السبت, 28 شباط/فبراير 2015 11:05

الأخبار (نواكشوط) – نظم فرع جمعية شبيبة بناء الوطن بمقاطعة عرفات يوم أمس الجمعة يوما ثقافيا، تخللته أنشطة متنوعة، ما بين الثقافي والتكويني.

وقد شارك في اليوم عشرات من منتسبي الجمعية الشبابية التي تعتبر من أبرز الجمعيات الثقافية بموريتانيا.

وقد تمحورت تكوينات اليوم الثقافي على الأمور المتعلقة بالشباب، في مختلف جوانبه.

ويقول رئيس فرع الجمعية بعرفات المصطفى ولد الشيخ إنهم بيومهم التكويني هذا يريدون أن يوقظوا الهمة الوطنية في الشباب، حتى يحيوا فيه الإيجابية، ويكون قادرا على حمل الهم الوطني، ويشار في بناء موريتانيا.

ويعتبر المصطفى أن جمعيته جامعة للشباب الموريتاني، وأنها بتكويناتها المختلفة وأنشطتها المتنوعة، تستطيع أن توقد حماس الشباب حتى يكون لبن بناء لموريتانيا.