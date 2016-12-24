ندوة بجامعة العيون حول الخطاب الإسلامي الوسطي

تاريخ الإضافة: السبت, 28 شباط/فبراير 2015 12:47

واجهة مبنى جامعة العلوم الإسلامية في مدينة العيون ـ الأخبارالأخبار (نواكشوط) ـ عقدت بجامعة العلوم الإسلامية في مدينة العيون بالحوض الغربي، ندوة حول دور الجامعة في نشر الخطاب الإسلامي الوسطي في موريتانيا وشبه المنطقة، نظمتها النقابة المهنية لأساتذة التعليم العالي.

رئيس قسم النقابة في جامعة العيون د.سيدي محمد ولد الجيد، قال إن أهداف الندوة تتلخص في تحديد ماهية الخطاب الإسلامي الوسطي، وتبيان أهمية هذا الخطاب في تعزيز الوحدة الوطنية والأمن والسلم، وإبراز الإسهامات التاريخية للعلماء الشناقطة.

وأضاف ولد الجيد الذي تولى تنسيق الندوة، إنه يأمل الخروج من الندوة بتوصيات لتأصيل وترقية الخطاب الإسلامي الوسطي.

وألقيت في الندوة عروض ومحاضرات حول المناهج والمقررات العلمية في الجامعة، والخطاب الإسلامي الوسطي ودوره في التصدي للتطرف، والخطاب الإسلامي ودوره في تعزيز وصون الأمن والسلم وطنيا ودوليا. كما شهدت الندوة مداخلات لمناقشة مواضيع العروض والمحاضرات.

وأنعش الندوة التي نظمت مساء الجمعة أساتذة في الجامعة، كما حضرها جمع غفير من الأساتذة والطلاب.