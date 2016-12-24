لجنة لدعم شاعر موريتاني في مسابقة شعرية

تاريخ الإضافة: الإثنين, 23 آذار/مارس 2015 11:22

الأخبار (نواكشوط) شكلت جمعية الضاد و منتدى القصيد و بيت الشعر بنواكشوط لجنة تعبئة لإسناد الشاعر الموريتاني  محمد ولد إدومو الذي يشارك حاليا في مسابقة للشعر بالإمارات العربية المتحدة.

 

وأكدت اللجنة – التي تضم شعراء بارزين – أنها ستبدأ أنشطتها المساندة للشاعر الموريتاني قريبا.

 

وتضم اللجنة:المختار السالم أحمد سالم، محمد النبهاني المحبوبي، خالد عبد الودود، ابوبكر االمامي، محمد المامي محمد حامد، ناجي محمد الامام.


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