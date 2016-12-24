الإرادة تفتتح الأيام الثقافية لذوي الإعاقة

تاريخ الإضافة: الإثنين, 30 آذار/مارس 2015 12:51

حفل افتتاح الأيام الثقافية لذوي الإعاقة في قاعة المتحف الوطني ـ الأخبارالأخبار (نواكشوط) ـ أطقت جمعية الإرادة للثقافة والتنمية النسخة الجديدة من الأيام الثقافية لذوي الإعاقة التي تنظمها منذ سنوات لتشجيع أصحاب المواهب من ذوي الإعاقة ولفت الانتباه إلى الطاقات الإبداعية والقدرات الفكرية لذوي الإعاقة.

وتتضمن النسخة الجديدة التي تدوم يومين دورة تكوينية لتعليم لغة الإشارة وندوة حول تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى أمسية ثقافية وأدبية وعرض مواهب ذوي الإعاقة.

ويأتي من بين أهداف هذا النشاط السنوي التوعية بالحقوق والمكتسبات القانونية لهذه الفئة والسعي إلى التمكين الثقافي لها، ومحاولة تغيير الصورة السلبية عن ذوي الإعاقة.

وتنشط جمعية الإدارة التي تأسست عام 2010 في العمل الخيري والثقافي والتنموي، وقد نظمت العديد من الأنشطة خلال السنوات الماضية.