جمعية المرأة تطلق مخيمها الخامس

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 01 نيسان/أبريل 2015 23:04

الأخبار (نواكشوط) ـ أطلقت جمعية المرأة للتربية والثقافة فعايات مخيمها السادس في دار الشباب القديمة بالعاصمة نواكشوط تحت شعار: "نحو المجتمع المنشود"، ويتوقع أن يستمر المخيم  على مدى أيام.

 

رئيسة المخيم التقية بنت المختار، أوضحت أن المخيم يهدف إلى تحقيق رسالة الجمعية القائمة على الارتقاء بالمرأة و تكوينها وتطوير خبراتها باعتبارها النواة الأولى للمجتمع.

 

ويتوقع أن تشمل فقرات المخيم محاضرات يلقي إحداها الشيخ محمد الحسن ولد الددو مساء الخميس، إضافة إلى فقرات أخرى منوعة. 

 


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