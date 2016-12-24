جمعية المرأة تطلق مخيمها الخامس

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 01 نيسان/أبريل 2015 23:04

الأخبار (نواكشوط) ـ أطلقت جمعية المرأة للتربية والثقافة فعايات مخيمها السادس في دار الشباب القديمة بالعاصمة نواكشوط تحت شعار: "نحو المجتمع المنشود"، ويتوقع أن يستمر المخيم على مدى أيام.

رئيسة المخيم التقية بنت المختار، أوضحت أن المخيم يهدف إلى تحقيق رسالة الجمعية القائمة على الارتقاء بالمرأة و تكوينها وتطوير خبراتها باعتبارها النواة الأولى للمجتمع.

ويتوقع أن تشمل فقرات المخيم محاضرات يلقي إحداها الشيخ محمد الحسن ولد الددو مساء الخميس، إضافة إلى فقرات أخرى منوعة.