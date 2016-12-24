مدير المعهد العالي يشيد بجهود جمعية الفتاة

تاريخ الإضافة: الجمعة, 03 نيسان/أبريل 2015 12:00

الأخبار (نواكشوط) ـ أشاد المدير العام للمعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية محمد المامون ولد مينحن بنجاح مخيم جمعية الفتاة للتوعية والتربية الذي احتضنته مباني المعهد خلال الأيام الماضية، واصفا القائمات على الجمعية بأنهن "على ثغرة لن تؤت الأمة بإذن الله تعالى من قبلها".

وثمن ولد مينحن خلال كلمته بمناسبة اختتام المخيم الذي نظمته جمعية الفتاة في المعهد العالي، ما وصفها الفرصة التي منحتها الجمعية لمؤسسته "من أجل المساهمة في هذا الجهد الدعوي البارز"، مبديا سروره وامتنانه "بأن يكون هذا النوع من العمل يوجد في حيز المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية"، ومشيرا إلى أن المخيم أتاح له "الاطلاع على أمور لم يعرفها عن الجمعية".

واختتمت جمعية الفتاة للتوعية والتربية مخيمها الثالث عشر بمشاركة عشرات الفتيات تتراوح أعمارهن ما بين 15 و21 عاما. وتخللت حفل الاختتام إلقاءات شعرية ووصلات إنشادية وتقسيم جوائز على الفائزات قي المخيم، في مجالات: الحفظ "القرآن، الحديث" ،الأخلاق، الرسم، الكتابة، الثقافة.

وقد تم في حفل الاختتام تسليم أوسمة تقدرير لكل من: المدير العام للمعهد العالي محمد المأمون ولد مينحن، الأديب أحمد سالم ولد يونس، الندوة العالمية للشباب الإسلامي(مكتب انواكشوط)، الشاعر الشيخ ولد ببانه (الملقب أبو شجه)،المنشد مصطفى بافا، السيد مولاي العربي (مدير مجمع تاتا التجاري).