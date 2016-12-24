الطريدة /خيال علمي/ ح 4

تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 07 نيسان/أبريل 2015 22:18

محمد ولد عبدو Medabdou150@gmail.com· اللوغاريتمة الأولى كانت تتعلق بملكة التمييز بين الأشياء على مر العصور ومن هناك انطلق العلم، القدرة على التمييز

· اللوغاريتمة الثانية كانت حول القدرات العاطفية على مر العصور ومن هنا انطلقت الحضارة المركبة، القدرة على إبداع أنواع الترابط والتشارك

· اللوغاريتمة الثالثة كانت تدرس التفكير المنطقي الذي طور العلم وكشف خبايا الكون على ورافق بينها على مر العصور

· اللوغارتمة الرابعة كانت تستنتج مفاتيح الدماغ وإمكانيات الولوج إليه، على مر العصور.

- نعم هذا هو السبب . .. قالت الدكتورة

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كانت الدكتورة تفكر :

"إذا فالعالم ليس متضررا في العام 2221 على الوجه الذي ذكره، إما أنهم وصلوا للطريقة المثلى لإنقاذه أو أنه لم يهدد يوما، في كلا الحالتين هناك استغفال وتشويه للحقائق هناك"

جمعت الدكتورة جميع الملفات التي تحوي كل ما كتبته على مدى أسبوعين ثم وزعتهما على المنضدة بعد توزيعهما على اربع ملفات في اللحظة التي كان الكمبيوتر يعيد قراءة كل شيء، ختمت الدكتورة كل ملف بأرقام 1 و 2 و 3 و 4 ، ثم عادت للتفكير :

" ليس هناك ما يجعل التفكير مختلفا كثيرا في عام 2221 فأساسيات المنطق تتغير بالتناسب مع التطور البيولوجي، وذلك لن يكون في كبير اختلاف في هذه الفترة القصيرة، لكن الكثير من المتغيرات قد حدثت بمعزل عن التطور البيولوجي، يشبه الأمر تغير منطقنا بشكل ملحوظ بعد النظرية النسبية ، ثم بشكل أكبر بعد ميكانيكا الكم ، وأخيرا بعد النظرية M "

بدأت في كتابة شيء ما على ورقة واستمرت وكأنها وجدت شيئا جديدا في ركام الافكار كانت تبحث عنه فيما دخل مصطفى وقد أكد اكتمال التجربة أخيرا بنجاح 80 في المائة، صاحت الدكتورة بمصطفى:

- ضع الكمبيوتر في الحجيرة وأغلقاها بإحكام ثم فرغاها بالنسبة التي تستطيع من المادة، لقد حللت اللغز .

وضع مصطفى الكمبيوتر في الحجيرة وجلسا يحملقان في شاشة عرض قريبة منهما تنقل ما يحدث مباشرة من المكان، كل شيء طبيعي والكمبيوتر في مكانه .

***

اجتمع الصديقان بقرب الدكتورة وقد ضاقت بهما الغرفة والزمن وقد شعرا بمرور كل ثانية كما لو كانت ساعة كاملة، نظرت إليهما وسحبت نفسا عميقا وبدأت بإلقاء ما في جعبتها في أيديهم :

- لماذا يرغب العالم المتقدم في مساعدة مني أو من آنشتاين أو غيرنا، وكل القائمة التي شاهدت هي من العلماء النظريين؟ !

لقد ارسلوا كمبيوترا بإمكانه لوحده تدمير عالمنا كله والتلاعب به فكيف يرغبون في مساعدتنا في أمور لها علاقة ماسة بحياتهم ولديهم من القدرة ما لا يمكن أن نتخيله، هذا اذا اعتبرنا أن الكمبيوتر الذي بين يدينا اليوم ليس سوى نموذجا بسيطا عن ما عندهم،؟

لقد ظننت أن بإمكان مجال مغناطيسي متردد يصدر نبضات قوية أن توقفه

ويظن مصطفى الآن أن غرفة فارغة من المادة والطاقة ستوقفه.. انظروا ايها السادة إلى هذه الملفات الأربعة المطروحة على المنضدة، كانت الملفات مطروحة بانتظام ومرقمة وفي تلك الاثناء اختفى واحد منها وبالتحديد رقم 4 وحينها تمسك محمود بالمنضدة وصاح في خوف فيما ظل مصطفى مركزا على المنضدة والملفات الثلاثة مطروحة بانتظام دون أن يتأثر أي منها . .. عادت الدكتورة للحديث وأشارت إلى شاشة العرض القريبة منها:

- انظرا الآن إلى الحجيرة المفرغة التي وضعنا الكمبيوتر داخلها.. لا أثر له،

لقد خدعني في المرة الأولى حين بحثت عن ثغرات في الجهاز نفسه وهو خطأ لم يتكرر بعد ذلك لأنني ركزت لاحقا على خروقات العقل لدى مصممه ومرسله فقط، لذلك أخطأت في المرة أولى ونجحت في الثانية.

كان الجهاز مصمما بتكنلوجيا قادرة على امتصاص النبضات المغناطيسية وهو أمر لم أتوقعه في لحظة السذاجة السابقة،طبعا، كيف لم أفكر في هذا الامر حينها فسلاح النبضات المغناطيسية هو سلاح تقليدي جدا بالنسبة لهم كما الفأس عندنا اليوم.

- كيف كنت واثقة أنه كاذب رغم أن أسباب الشكوك كانت غير قوية؟ ــ قال محمود ــ

- لقد ارتكب الكمبيوتر أكبر خطإ كارثي يمكن أن يرتكبه احد لقد قدم معلومتين متضاربتين، أثناء عرضه لآنيشتاين قال أن التاريخ كان 13 يوليو 1945 في الوقت الذي تناول آنيشتاين الصحيفة والتي كتب على غلافها خبر عريض عن اسقاط القنبلة النووية الأمريكية واستسلام اليابان، أي بالتأكيد بعد 6 أغسطس.

- تابعي ــ أشار مصطفى ــ

- لقد اكتشف الكمبيوتر أنني كشفته في الكلمة المفتاحية المبرمجة للخداع وهي "حسنا" لذلك استبدلها بكلمة قريبة منها وقعا "طبعا"، وقد صرحت أمامكم أنني مقتنعة تماما بصدق روايته وهو تصريح متعمد فهو لن يصدقه بشكل كامل وهنا تبدأ الثغرات والاخفاقات البشرية في الظهور فقد قررت أن اتوقف عن المطاردة وقمت بتبديل الأسلوب ، فصرت أنا الطريدة. كنت راغبة في شغل بعض تفكيره بالشكوك حول تصديقي من عدمه.

سألت نفسي لعدة ليالي، عن ماذا يبحثون؟ !

إسهامي الوحيد الملفت في ميدان العلم كان في الهندسة الدماغية وكنت أوشك على انهاء اللوغاريتمة الثانية وكان الكمبيوتر مهتما بمتابعتها معي، وأتت "طبعا" مرة أخرى حين قال لي أنه مهتم بانهائي لعملي كي اصفي البال لمساعدتهم، إذا كان يريد شيئا له علاقة باللوغاريتمات التي أعمل عليها، وقد اتضح لي أن ادراكهم متقدم ـ وهو متوقع ـ بشكل كبير في التكنلوجيا المغناطيسية.

وهنا كانت اللوغاريتمة الثالثة قد اكتملت تماما بمساعدة كبيرة من الكمبيوتر، بدأت باستخدام اللوغاريتمات الثلاثة مع تحديد متغير الزمن عند 2221 وكانت النتيجة رائعة لقد أعطتني دائما نتائج متوقعة وحقيقية، لكن من بين ما أعطتني هو القدرة على تصميم نظام الكترومغناطيسي للسيطرة على بعض السلوك البشرية في تخفيف الجريمة وزيادة الانتاج لكنها تبقى ناقصة فهي تعمل عن طريق ممارسة ألعاب عاطفية تزيد السعادة مما يقلل من العنف، لكن ماذا لو اكتملت هذه التكنلوجيا؟! ماذا لو صاغت نظاما يمكنه السيطرة الكاملة على دماغ الإنسان؟!

"لو تم إرسال هذا الكمبيوتر إلي فهو في سبيل شيء كهذا"، ربما لأن لديهم معلومات أنني قمت ببحث كهذا لكنه اختفى، لذلك قررت القيام بنشر ورقة تعريفية بأبحاثي وركزت فيها على اللوغاريتمة الرابعة التي ابتكرتها ذلك الوقت مباشرة، الكثير من الحديث عنها والقليل من العمل عليها لم يكن ليكون مقنعا، لذلك بدأت في العمل عليها وقد نجحت، لقد صغت لوغاريتمية بإمكانها اخضاع دماغ الإنسان بشكل كامل لو حظيت بالتكنلوجيا اللازمة. وهذا ما كان يريده الرجل الجالس خلف الكمبيوتر.

لوغاريتمة كاملة عن طريقها وبواسطة بعض التكنلوجيا المتقدمة نسبيا في الالكترومغناطيسية يمكنك إدارة مدينة كاملة من البشر عن طريق لوحة المفاتيح.

- إذا سلمتهم سلاحا للسيطرة على عقول الناس ـ صاح محمود ـ

- ليس الأمر كذلك ـ تابعت الدكتورة ـ، لقد سلمته نسخة مضمرة بالكثير من الثغرات التثويرية، لن يكتشف الثغرات التي فيها إلا بعد فترة حين تبدأ الأوامر التحكمية بأداء عكسي، سيظن أنه فيروس دخل على النظام ثم سيحاول تصليح الخلل من خلال الطرق الأمنية لكن حينها سيكون كل شيء قد بلغ النهاية... ستتحطم التكنلوجيا الخاصة به تماما

- هل تعرفين من هو ؟

- لا ...

لكنني أعرف أنه شرير جدا .. جدا