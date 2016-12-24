توصيات على هامش المؤتمر الدولي الأول للبكائية

تاريخ الإضافة: الجمعة, 10 نيسان/أبريل 2015 11:01

الأخبار (نواكشوط) ـ أعلن في نواكشوط عن اختتام المؤتمر الدولي الأول للطريقة القادرية البكائية ليلة الجمعة، وأصدرالمشاركون في المؤتمر توصيات من بينها تأسيس مركز ثقافي تحت اسم "مركز الشيخ سيد أحمد البكاي للدراسات الإسلامية الأصلية والعصرية".

 

كما أعلن المشاركون في المؤتمر عن السعي إلى تنظيم مؤتمر دولي جامع لأتباع الطريقة القادرية، وكذا تأسيس مجلس علمي يتولى جمع وطباعة وتحقيق ونشر نفائس المصنفات والمخطوطات الخاصة بالمدرسة البكائية.

 

ودام المؤتمر يومين، وجاء تنظيمه بمناسبة ذكرى مرور خمسمائة سنة على وفاة الشيخ سيدي أحمد البكاي الكنتي.

 

 


مقابلة مع نائب مقاطعة أطار محفوظ ولد الجيد

والي آدرار للأخبار: الولاية منطقة خضراء وستستعيد دورها السياحي

وظائف ومناقصات

مناقصة لشراء معدات معلوماتية ومكتبة (الاقتصاد والمالي
فرص توظيف في دول الشرق الأدنى وشمال افريقيا
بيع 13 سيارة رئاسية بموريتانيا
بيع 2400 طنا من الزيوت النباتية بالمزاد العلني
مزاد علني لبيع 8557.920 طن من الأرز