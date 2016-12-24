تخليد الذكرى الأولى لتأسيس جمعية المصورين الموريتانيين

تاريخ الإضافة: السبت, 18 نيسان/أبريل 2015 11:32

الأخبار (نواكشوط) ـ عقدت جمعية المصورين الموريتانيين ندوة بنواكشوط لنقاش دور المصور في العمل الإعلامي بموريتانيا تحت عنوان: موقع المصور في منظومة الإعلام والاتصال الوطني"، وذلك بمناسبة الذكرى الأولى لتأسيسها.

وقال رئيس الجمعية محمد ولد احراكي إن جمعيته وهي أول إطار يجمع المصورين في موريتانيا استطاعت بث رؤيتها القائمة على أن "مهنة التصوير هي محور عملية الإعلام"، كما استطاعت في سنتها الأولى أن تحصل على عضوية اتحاد المصورين العرب.

وجرت الندوة بحضور مدير السمعيات البصرية بوزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ونقيب الصحفيين الموريتانيين، وتم على هامشها تكريم العديد من أوائل المصورين في موريتانيا.