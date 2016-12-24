نواذيبو: أمسية ثقافية بمعهد ابن ياسين

تاريخ الإضافة: الإثنين, 04 أيار 2015 23:27

جانب من الأمسية الثقافية لمعهد عبد الله بن ياسين بمدينة نواذبو (تصوير الأخبار)الأخبار(نواذيبو)- نظم معهد عبد الله بن ياسين بمدينة نواذيبو زوال اليوم الإثنين 05 مايو 2015 أمسية ثقافية لنصرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وسط حضور الطواقم التربوية وإدارة المؤسسة.

وشملت الأمسية سلسلة قصائد مديحية في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم ، وتعرف بسيرته العطرة لطلاب المعهد الإسلامي.

وأبرز مدير المعهد محمد ولد محمد مسعود قيمة هذه الأنشطة الثقافية في إنارة درب التلاميذ ، وحثهم على مزيد من العطاء الثقافي والمعرفي.

وتحدث المدير عن إسهام المعهد في تدريس العلوم الشرعية باعتباره صرحا علميا ينشر القيم السمحة للدين الإسلامي ، ويحارب التطرف والإنحراف الفكري في أوساط الشباب.

بدورهم المتدخلون من الأساتذة حثوا التلاميذ على ضرورة الجدية ، ومضاعفة الجهود من أجل النهل من معين العلوم والمعارف.