نواذيبو: حملة مناصرة لممثل موريتانيا بأمير الشعراء

تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 05 أيار 2015 20:47

جانب من حفل افتتاح المناصرة للشاعر الموريتاني محمد ولد ادوم الليلة البارحة في نواذيبو(تصوير الأخبار)الأخبار(نواذيبو)- أطلقت اللجنة الوطنية لمناصرة الشاعر الموريتاني في أمير الشعراء محمد ولد إدوم حملة مناصرة الليلة البارحة في العاصمة الاقتصادية نواذيبو بحضور رسمي ولفيف من الفاعلين في المجتمع المدني.

وتميزت الحملة التى انطلقت بحضور رسمي بسلسلة فقرات حثت في مجملها على استعراض ميزات الشاعر ، وضرورة التصويت له.

وقالت ممثلة اللجنة المحلية لمناصرة الشاعر محمد ولد ادوم مريم اعزيزة إن مساندة الشاعر محمد ولد ادوم باتت أمرا ملحا بفعل كونه ممثلا لموريتانيا في إمارة الشعر.

وأعربت مريم أعزيزه عن أملها في أن يقف سكان نواذيبو خلف ممثلهم الوحيد وأن يصوتوا له في مراحل حاسمة يمر بها.

بدوره الأستاذ المعلوم ولد أوبك اعتبر أن الفاعلين الثقافيين بات لزاما عليهم الإستنفار من أجل مساندة الشاعر محمد ولد ادوم للتتويج بإمارة الشعر وإعادتها إلى موريتانيا.

ودعا ولد أوبك كافة الناشطين الثقافيين والجموعويين والرسميين إلى المبادرة إلى التصويت للشاعر ومناصرته في مشاركته الحالية بشاطئ الراحةّ.