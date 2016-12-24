وفد علمي موريتاني يزور جامعة الأغواط بالجزائر

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 13 أيار 2015 10:37

الأخبار (نواكشوط) ـ أدى وفد علمي موريتاني زيارة إلى جامعة الأغواط بالجزائر للمشاركة في ندوة علمية حضرتها وفود من سبع دول، إضافة إلى العديد من الشخصيات العلمية البارزة في العالم الإسلامي، وقد ألقى د.الشيخ الخليل النحوي كلمة الوفود الرسمية، كما تلقى تكريما من الجامعة.

وضم الوفد الموريتاني، إلى جانب د.الخليل النحوي كلا من:

ـ د. محمد الحنفي بن محمد مختار دهاه، رئيس شعبة التصوف بجامعة نواكشوط.

ـ د. محمذن محبوبي رئيس شعبة اللغة العربية بالمعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية.

ـ د. محمد الأمين بن سيد المختار الأمين العام لجامعة عبد اللـه بن ياسين.

وألقى النحوي خلال الندوة محاضرة حول أثر العلوم الإسلامية في تفعيل التكامل المعرفي والإقلاع الحضاري، مبرزا الدور التاريخي لهذه العلوم في النهوض بالأمة وفي استشراف مستقبلها.