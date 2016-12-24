نص البيان التفصيلي للهابا عن "صحراء توك"

تاريخ الإضافة: الخميس, 17 أيلول/سبتمبر 2015 17:48

بعد صدور قرارها الأخير القاضي بتعليق برنامج صحراء توك ارتأت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية أن تطلع الرأي العام وتعيد إلى ذاكرة المستمعين نماذج من التجاوزات الواردة في البرنامج الذي تم تعليقه وذالك من خلال نشر مستخرج من تقارير المتابعة التي يعدها أطر السلطة

· تاريخ البث : 06/02/2015

توقيت البث : 22 : 01 :30

- قام الصحافي بشتم وزير النقل قائلا ( وزير النقل اللي ينقلوا إنشاء الله).

- قال بأن عميد الكلية يظنها "ملك لأبيه" مثلما يظن مدير اسنيم أنها "ملك لأمه".

· تاريخ البث 13/02/2015

توقيت البث : 22 : 01 :30

- تحدث عن أزمة الكلية و قال أن العميد أصبح يدرس الطلاب بهدف "الحصول على المخصصات المالية للأساتذة". و بعد هذا الاتهام الخطير دعى الصحافي على العميد قائلا (اللي يعطيه المحور).

- الإساءة إلى السيد محمد يحظيه ولد ابريد اليل حيث تساءل الصحافي زايد قائلا " أين رئيس الجمهورية ؟ سمعت أنه يوجد في تيرس مع ولد ابريد الليل و هو شيباني مراوغ للرؤساء و يساعدهم في الانقلابات".

- قام الصحافي بالإساءة إلى الكبار حيث قال"مازال الشيوخ (لكهولة ) يتحكمون في موريتانيا فسوف لن تتقدم شبرا واحدا".

الملاحظة العامة حول الكثير من حلقات برنامج "صحراء توك" أن الصحافي لا يتوخى الحذر في قراءته لرسائل المستمعين عبر الفيسبوك بحيث أنها كثيرا ما تحتوي على الكثير من الإساءات و الشتم.

· تاريخ البث 20/02/2015

توقيت البث : 22 : 03 :30

بدأ الحلقة بتعزية بمناسبة وفاة 14 عسكريا موريتاني، وأثناء حديثه استعمل عبارة "أهل البطون المتخم". و واضح من سياق الكلام أنه يعني بها الضباط السامين وهو تجريح وإساءة جلية .

· تاريخ البث 25/02/2015

توقيت البث : 22 : 03 :30

علق الصحافي في حلقته حول اتهام أصحاب دكاكين أمل له بالمماطلة في إجراء حلقة معهم فقال إنه "يفعل ما يرى هو انه صحيح كما أنه حر في تناوله ما يريد في برنامجه" و اتهم شباب دكاكين أمل بأنهم "لا يملكون الأدب و لا الاحترام و إن اكتتابهم تم بطريقة غير شرعية".

· تاريخ البث20/03/2015

توقيت البث : 22 : 02 :30

- قرأ الصحافي رسالة لأحد المستمعين و هو عبد الله تحتوي على العبارات التالية:

"دعني أقول للمتباكين على فترة معاوية ولد الطايع إنا لا نفتقد أيام المخلوع الجاهل المريض النفسي الذي سبق 25 سنة من عمرنا في نهب و فساد و رذيلة، لا سامحه الله هو رأس كل خطيئة لانعدامه للقيم و الأخلاق و لولاه لما حكمنا الجاهل الحالي أي الرئيس محمد ولد عبد العزيز أرحنا الله منهما الاثنين و أخذ لنا الله منهما حقوقنا و انتقم لنا منهم و كل المنافقين عليهم لعنة الله و رسوله ( الصياغة العامة للنص رديئة لكن لم نرد التصرف فيها).

كما لاحظنا أيضا أن الصحافي يفتقد لأبسط أخلاقيات مهنة الصحافية من خلال الشتم أحيانا و التجريح المباشر لبعض الشخصيات أحيانا أخرى و كذلك لاحظنا في متابعة برنامج "صحراء توك" أنه حسم أمره كطرف سياسي بدلا عن أن يكون صحافيا محايدا ينقل الحقائق بنزاهة واستقلالية و هذه أمور كلها مخالفة لنص وروح دفاتر الشروط وقانون السمعي البصري.

· تاريخ البث31/03/2015

توقيت البث : 22 : 02 :30

الموضوع: مسيرة المعارضة

اتهم الصحفي أحد المتصلين و قال "إنه يعرفه جيدا يعمل في المجموعة الحضرية و نصحه بأن يذهب إلى طبيب نفسي ليعالجه لأنه يخاف عليه من الجنون". كما اعتبر صوته " نشازا".

وقد خرج الصحافي عن الحياد المطلوب والاستقلالية في إدارة الحوار كما أن فيه إساءة واضحة إلى المستمع.

· تاريخ البث 01/04/2015

توقيت البث : 22 : 02 :30

اتهم مقدم البرنامج "أحد الصحافيين يعمل حاليا في إحدى الإذاعات الخاصة" بأنه"مجنون رسميا".

· تاريخ البث 30/04/2015

توقيت البث : 22 : 02 :21

الموضوع: مقابلة مع السيدة التي ادعت أنها تزوجت 50 مرة.

حاول الصحافي في هذه الحلقة الإيقاع بضيفته بأسلوب فج غليظ يتنافى مع أخلاق الصحافة وقيم المجتمع. واتهمها بالكذب و اتهمها كذالك بالجنون وبأنها مخادعة.

وبعد 33 دقيقة، أنهي الصحفي الحلقة التي تدوم عادة ساعتان.

· تاريخ البث01/05/2015

توقيت البث : 22 : 02 :30

قطع الصحافي الخط عن أحد المتصلين قائلا إنه" غير محترم و غير عاقل".

ولا يخفى ما في هذا التصرف من إساءة إلى المستمع ومصادرة لرأيه.

· تاريخ البث18/05/2015

توقيت البث : 22 : 02 :30

- في قضية تلوث مياه البحر قال الصحافي إن "على جميع الموريتانيين أن يدركوا أنهم سيأكلون السموم لأننا نعيش في كارثة بيئية" وأضاف أيضا أن "كل الأطعمة التي يتم استيرادها من الخارج منتهية الصلاحية"٠ وفي هذه التصريحات إضرار واضح ومقصود بمصالح الكثير من الموريتانيين الذين يكسبون قوتهم من قطاعي الصيد والتجارة.

· تاريخ البث19/05/2015

توقيت البث : 22 : 02 :30

قال الصحافي في أثناء الحلقة أن "كل ما نأكله هو مواد مسرطنة ومنتهية الصلاحية".

ولا يخفى ما لتعميم هذا الاتهام، دون دليل علمي، من بث للرعب في نفوس المواطنين وإضرار بقطاع اقتصادي كبير يكسب منه كثير من المواطنين قوتهم، وهو قطاع تجارة المواد الغذائية.

· تاريخ البث12/06/2015

توقيت البث : 22 : 00 :20

نشير إلى أن الصحافي المدير للحلقة غالبا ما يقاطع المتصلين الذين لا تعجبه مداخلاتهم و يوجه لهم أحيانا عبارات لا تليق.

· برنامج : صحراء توك

تاريخ البث : 10/07/2015

توقيت البث : 00 : 02 : 06

المدة : 02 :00 : 15

المقدم: زايد محمد

اتهم مقدم البرنامج النواب الموريتانيين بأنهم "مجموعة من البشمركة".

وجه نداء إلى وزير العلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة إزيد بيه ولد محمد محمود قائلا له إنه "إذا كانت لديه بقية أخلاق أو شيء من التقوى عليه أن يعلن استقالته لأنه ليس وزيرا".

ولا يخفى ما في الإتهام الأول من استهزاء بممثلي الشعب كما أن الإتهام هو خطير أيضا في تعميمه وفي مجانيته.

كما أن إتهام الوزير في أخلاقه وتقواه هو أمر خطير وخروج على القوانين والنظم وأخلاق المهنة الصحافية.

- وصف الصحافي مقدم البرنامج، في معرض حديثه الدولة الموريتانية بأنها " دولة من الشراويط".

وهي عبارة مسيئة الى الدولة الموريتانية وإلى جميع الوطنيين فيها.

· تاريخ البث : 12/07/2015

توقيت البث :00 : 10 : 29

المدة : 01 : 58 :04

أتاح مقدم البرنامج الفرصة للمتدخلين الإساءة إلى بعض الشخصيات وتجريحهم. وقد دأب على هذا السلوك في العديد من بزرامجه.

وهو خروج عن الإستقلالية والحياد التي هي من واجبات أي صحافي. وقد نص عليها دفتر الشروط الذي وقعت عليه المؤسسة.

تريخ البث : 04/08/2015

توقيت البث : 22 : 02 :01

المدة : 01 : 59 : 29

الموضوع : الرقيا

الضيف: محسن الأحمد، مواطن يمني

ملاحظة:

قام الصحافي بالترويج لضيفه على الهواء من خلال استضافته ووصفه بالشيخ. وقد بدا جليا من حديث الضيف أنه لا يتسم بالصفات الني أضفيت عليه حيث لا يتقن اللغة العربية ويرتكب أخطاء كثيرة في النحو والصرف ولا يكاد يتقن بعض الآيات القرآنية والأحاديث، مما يدل على أنه ليس" راقيا شرعيا" كما تم تقديمه . وهو ما يعد ترويجا للسحر والشعوذة ويدخل أيضا في باب الإشهار المقنع الممنوع قانونا، حيث قام الصحفي بقراءة ما ادعى أنها شهادات حصل عليها الضيف في دول الخليج وعدد مراكز له قال إنها في دول الخليج كما قام ببث هواتف المشعوذ مباشرة على الهواء حتى يجلب له الزبناء.

وهذه أمور ممنوعة كلها بنص القانون ومن المواد المحظورة في دفتر الإلتزامات الذي وقعت عليه المؤسسة.

· برنامج : صحراء توك

تريخ البث :05 /08/2015

توقيت البث : 22 : 00 : 57

المدة : 01 : 55 : 17

مقدم البرنامج قال إن المظاهرات لا تحتاج أبدا إلى ترخيص، وقرأ رسائل للمتدخلين احتوت على عبارات عنصرية مثل كلمة "شريحة العبيد".

· برنامج : صحراء توك

تاريخ البث: 18/08/2015

توقيت البث : 22 : 02 : 31

المدة : 01 : 52 : 37

اتهم ضيف البرنامج عشرات البرلمانيين في الجمعية الوطنية بدخول قبة البرلمان عن طريق ما يسمى بالشبيكو، و قال إن ضغوطا مالية تمارس عليهم ، ووصفهم بجهل القانون.

كما قال الصيف ايضا إن نسبة 90 % من السيارات في موريتانيا مسروقة و لا يمكن خروجها من الحدود الموريتانية.

ولم يتدخل الصحافي مقدم البرنامج لوضع الأمور في نصابها والتزم صمتا يمكن أن يوصف بأنه متمالىء في تجريح الناس وإهانتهم.

· برنامج : صحراء توك

تاريخ البث : 25/08/2015

توقيت البث : 22 : 00 : 38

المدة : 01 : 56 :25

قال الصحفي زايد ولد محمد إن"موريتانيا لا يوجد فيها أي طبيب نفساني إلا واحدا و أضاف أنه يظن أنه مجنون".

وهي إساءة شخصية إلى طبيب كبير ومعروف خدم الوطن فترة طويلة من الزمن ولا زال يخدمه.

· برنامج : صحراء توك

تاريخ البث 04/09/2015

توقيت البث :22 : 00 : 01

قال الصحافي في مقدمة برنامجه بأن"أي موريتاني عاقل يدرك أن موريتانيا ستنهار في غضون سنة أو سنتين على الأكثر".

و هو استشراف متشائم ليس له أي دليل و من شأنه أن يثبت الرعب في نفوس المواطنين و يحرض على العصيان المدني كما من شأنه أن يضر بسمعة البلاد و باقتصادها.

و في الختام ننوه إلى أن البرنامج المذكور "صحراء توك" يحوي الكثير من التجاوزات منها ما يتعلق بالمساس باللحمة الوطنية و التماسك الاجتماعي و السلم الأهلي و التحريض المستمر على العنف و تجريح الأفراد و المجموعات و الإساءات المتكررة. و قد درج الصحافي المقدم للبرنامج على هذا السلوك حتى كاد أن يصبح أمرا طبيعيا.

كما أن الصحافي يتعمد عدم التحكم في الأثير الذي هو واجب من واجباته كما أنه يكون دائما طرفا في الحوارات التي يديرها في برنامجه.

و أخيرا فإننا لم نرد هنا استرجاع كل هذه التجاوزات الموثقة عند السلطة تجنبا للإثارة، و اخترنا عرض نماذج منها فقط.