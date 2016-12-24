المصادقة على مخطط مقبرة انواكشوط الجديدة (نص البيان)

تاريخ الإضافة: الخميس, 22 تشرين1/أكتوير 2015 18:03

مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم (الوكالة الرسمية)الأخبار (انواكشوط) – صادقت الحكومة الموريتانية في اجتماعها العادي اليوم الخميس 22 – 10 – 2015 على مشروع مرسوم يقضي "بالمصادقة على مخطط موقع مخصص لإيواء مقبرة انواكشوط الجديدة (مدفن سعيد) وبإعلانه منطقة ذات نفع عام".

وحسب البيان الصادر عن الحكومة عقب اجتماعها فإن المرسوم "يهدف إلى تخصيص قطعة أرضية مستوفية للشروط المطلوبة لإيواء مقبرة انواكشوط الجديدة (مدفن سعيد)"، مردفا أنه اختيار موقعها "لما يتمتع به من ميزات ملائمة من حيث سهولة الوصول إليه ومساحته المعتبرة وطبوغرافيته التي تجعله في مأمن من الفيضانات".

وخلال اجتماعه اليوم أقال مجلس الوزراء المدعي العام لدى المحكمة العليا القاضي محمد عبد الرحمن عبدي، وعين خلفا له القاضي سيد محمد ولد محمد الأمين، كما أجرى 86 تعيينا في وزارة الداخلية واللامركزية.

وهذا نص بيان مجلس الوزراء:

اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 22 أكتوبر 2015 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:

- مشروع مرسوم يعدل ويكمل بعض ترتيبات المرسوم رقم 90-118 الصادر بتاريخ 19 أغشت 1990 المعدل بالمرسوم رقم 2009- 247 الصادر بتاريخ 21 دجمبر 2009 المحدد لتشكيلة وتنظيم وسير عمل الهيئات المداولة في المؤسسات العمومية.

يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تصحيح بعد الاختلالات الملاحظة في تسيير المؤسسات العمومية.

ولهذا الغرض، فهو يمنح وزارة المالية الوسائل اللازمة لممارسة وصايتها بشكل ملائم على المؤسسات العمومية والشركات ذات الرساميل العمومية بما يمكنها من تسيير المحافظ بصورة أكثر صرامة.

- مشروع مرسوم يقضي بالمنح المؤقت لقطعة أرضية في مقاطعة الركيز لصالح شركة إليت- أكرو موريتانيا.

- مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة المركز الاستشفائي بروصو.

- مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة مدرسة الصحة العمومية بروصو.

- مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة المكتب الموريتاني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد واستزراع الأسماك.

- مشروع مرسوم يقضي بالمصادقة على مخطط موقع مخصص لإيواء مقبرة انواكشوط الجديدة (مدفن سعيد) وبإعلانه منطقة ذات نفع عام.

يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تخصيص قطعة أرضية مستوفية للشروط المطلوبة لإيواء مقبرة انواكشوط الجديدة (مدفن سعيد).

وقد تم اختيار هذا الموقع لما يتمتع به من ميزات ملائمة من حيث سهولة الوصول إليه ومساحته المعتبرة وطبوغرافيته التي تجعله في مأمن من الفيضانات.

- مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية للطيران المدني.

- مشروع مرسوم يلغي ويحل محل المرسوم رقم 088- 2004 الصادر بتاريخ 14 أكتوبر 2004 القاضي بإنشاء المعهد الموريتاني للبحث العلمي

يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تعديل الإطار القانوني للمعهد الموريتاني للبحث العلمي لجعله مؤسسة بحث وتكوين في نفس الوقت.

ومن شأن هذا الإصلاح أن يمكن المعهد من المواءمة بين المهام المنوطة به وتحسين خبرات باحثيه، إضافة إلى المساهمة في التكوين المتخصص في مهن التراث.

وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي.

وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا يتعلق بالحالة في الداخل.

وقدم وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بيانا حول تنظيم الحج للموسم 1436هـ /2015م

يستعرض هذا البيان الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي لضمان حسن سير الحج برسم الموسم 1436 هـ/2015م.

وقد مكنت هذه الإجراءات من إدخال تحسينات معتبرة على مجمل العملية وخاصة فيما يتعلق بتقريب الخدمات من المواطنين عبر لامركزية الإجراءات الإدارية.

وقدم وزيرا المالية والاستصلاح الترابي بيانا مشتركا يتعلق بنظام وسبل اقتناء المحلات التجارية بالسوق الكبير قيد البناء في وسط العاصمة انواكشوط.

يهدف هذا البيان إلى تحديد نظام وسبل وطبيعة الإجراءات الضرورية لاقتناء المحلات التجارية بالسوق الكبير قيد البناء في وسط العاصمة انواكشوط.

ويدخل إنجاز هذه البنية التحتية الهامة في إطار عصرنة مدينة انواكشوط التي أطلقتها السلطات العمومية سنة 2009 والتي ترجمت في أعمال نوعية من أجل تحسين وتطوير المجال العمراني والحضري للعاصمة.

وقدم وزير الصحة عرضا حول متابعة وضعية حمى الوادي المتصدع وحملة مكافحة البعوض في المراكز الحضرية الرئيسية في البلاد.

ويتبين من هذا العرض أن حالات الإصابة سجلت تراجعا كبيرا وأن الوضعية مطمئنة وفي تحسن مستمر.

وقدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي بيانا يتعلق بالدعم والتقييم / التشخيص وبصياغة نموذج محاكاة مالية للتعليم العالي.

يقترح هذا البيان الاستعانة بخبراء ذوي شهرة عالمية لمواكبة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي ومساعدته في مسعاه الرامي إلى تقييم شامل لمنظومتنا الوطنية للتعليم العالي.

ويتمثل الهدف من هذه العملية التقييمية في جعل المنظومة المذكورة تلبي توجهها الأساسي كرافعة حقيقية لعجلة النمو الاقتصادي والتنمية البشرية وكناقل لثقافة السلام والازدهار المشترك على نطاق واسع.

وقدمت وزيرة البيطرة بيانا حول إعادة تنظيم شعبة اللحوم الحمراء وتطوير قدرات شركة مسالخ انواكشوط.

يهدف هذا البيان إلى إطلاع الحكومة على الوضعية الراهنة لشعبة اللحوم الحمراء من جهة كما يهدف من جهة أخرى إلى تقديم الخطوط العريضة لخطة عمل من شأنها أن تمكن من تثمين اللحوم الحمراء وتحسين ظروف إنتاجها وتحويلها وتسويقها، مع التركيز بشكل خاص على تحسين ظروف النظافة.

وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:

وزارة العدل:

- ديوان الوزير: مكلف بمهمة: عبد الرحمن ولد عبدي

المحكمة العليا:

- المدعي العام: سيدي محمد ولد محمد الأمين.

وزارة الداخلية:

ديوان الوزير:

1. مكلفة بمهمة: السيدة بنتا جوف، ملحق إدارة عامة، مدير تحسين الخبرة والاتصالات الإدارية في المديرية العامة للإدارة الإقليمية بوزارة الداخلية واللامركزية سابقا

2. مكلف بمهمة: السيد أحمد مسكه ولد محمد، إداري مدني، حاكم عرفات سابقا.

3. مستشارة فنية: السيدة هوا مامادو سي، ملحق إدارة عامة، المديرة العامة المساعدة للمديرية العامة للجماعات الإقليمية سابقا

4. مستشار فني: السيد سيدي محمد ولد يحيي ولد لمام، مفتش في المفتشية العامة للادارة الإقليمية سابقا خلفا للسيد عبد الله السالم ولد سيدي، الذي استفاد من حقه إلى التقاعد

المفتشية العامة للإدارة الإقليمية:

5. المفتش العام: السيد سيدي ولد محمد أحمد ولد مولود، إداري عقدوي، المدير العام للإدارة الإقليمية سابقا.

6. المفتش: السيد محمد محمود ولد أحمد عبد الله، إداري مدني، المدير العام المساعد للحماية المدنية بوزارة الداخلية واللامركزية سابقا.

7. المفتش: السيد لي أميرو، ملحق إدارة عامة، رئيس مركز في المديرية العامة للجماعات الإقليمية بوزارة الداخلية واللامركزية سابقا.

8. المفتش: السيد الطيب ولد الطاهر ولد تلمودي، ملحق عقدي، رئيس مصلحة في المديرية العامة لمصالح دعم المسار الانتخابي بوزارة الداخلية واللامركزية سابقا.

9. المفتش: محمد فال ولد سيدي، ملحق إدارة عامة، رئيس مصلحة في المديرية العامة للجماعات الإقليمية بوزارة الداخلية واللامركزية سابقا.

الإدارة المركزية:

المديرية العامة للإدارة الإقليمية:

10. المدير العام: السيد امحماده ولد اميمو، قاضي، المفتش العام للإدارة الإقليمية بوزارة الداخلية واللامركزية سابقا.

11. المدير العام المساعد: السيد محمد ولد الكبير، إداري مدني، في وزارة الداخلية واللامركزية سابقا

إدارة تحسين الخبرة والاتصالات الإدارية:

12. المدير: السيد محمد ولد محمود، مهندس.

المديرية العامة للجماعات الإقليمية:

13. المديرة العامة المساعدة: السيدة فاطمة بنت مختار الحسن، إدارية مدنية، مدير التشريعات في المديرية العامة للجماعات الإقليمية بوزارة الداخلية واللامركزية سابقا.

مديرية التعاون والدراسات والبرمجة:

14. المدير المساعد: الحسين ولد أحمد، مهندس في المعلوماتية، رئيس مصلحة في المديرة العامة لمصالح دعم المسار الانتخابي سابقا.

مديرية الاتصالات:

15. المدير: السيد باب ولد مولاي اشريف، إداري مدني، رئيس مصلحة في المديرية العامة للجماعات الإقليمية بوزارة الداخلية واللامركزية سابقا.

الإدارة الإقليمية:

ولاية الحوض الشرقي :

16. مقاطعة باسكنو: مركز فصالة الإداري: رئيس المركز: السيد محمد يحيي ولد محمد الأمين، ملحق إدارة عامة، رئيس مركز ومبو الإداري سابقا.

17.مقاطعة جكني: الحاكم: السيد محمد سالم ولد محمد، إداري مدني، حاكم تيارت سابقا.

18. مركز عوينات ازبل الإداري: رئيس المركز: السيد الحسن ولد أحمد، محرر إدارة عامة، رئيس مصلحة في مديرية العامة للجماعات الإقليمية بوزارة الداخلية واللامركزية سابقا.

ولاية الحوض الغربي :

19. الوالي المساعد: السيد محمد المصطفى ولد الصديق، إداري مدني، حاكم ولد الناقة سابقا.

20. المستشار المكلف بالشؤون الإدارية والقانونية: السيد يوب ولد محمد الأمين، ملحق إدارة عامة، حاكم لكصر سابقا.

21. مقاطعة الطينطان: الحاكم: السيد أحمدو ولد محمدن ولد كاكي، ملحق إدارة عامة، حاكم مقطع لحجار سابقا.

22. مركز الطويل الإداري: رئيس المركز: السيد با ألفا ابراهيما، محرر إدارة عامة، رئيس مركز لعويسي الإداري سابقا.

23. مقاطعة كوبني: الحاكم المساعد: السيد أبو باب لي، محرر إدارة عامة، العامل في المديرية العامة للإدارة الإقليمية بوزارة الداخلية واللامركزية سابقا.

ولاية لعصابه:

24. مقاطعة كرو: الحاكم: السيد محمد الشيخ ولد اسويدي، ملحق إدارة عامة، حاكم دار النعيم سابقا.

25. مقاطعة كنكوصه: الحاكم: السيد با أحمد عليون يرو، إداري مدني، حاكم الطينطان سابقا.

26. مقاطعة باركيول: الحاكم: السيد محمد فال ولد بوه ولد ألبو، حاكم بابابي سابقا خلفا للسيد محمد عبد الله ولد احمد ولد لظمين، الذي استفاد من حقه في التقاعد.

27. مركز لعويسي الإداري: رئيس المركز: السيد السيد جاكيتي إبراهيما، محرر إدارة عامة، الأمين العام لبلدية بوكي سابقا.

28. مقاطعة بومديد: الحاكم المساعد: السيد مولاي البشير ولد مولاي الحسن، محرر إدارة عامة، رئيس مركز انتركينت سابقا.

ولاية كوركول:

29. المستشار المكلف بالشؤون السياسية والاجتماعية: السيد لمان ولد شيخنا، إداري عقدوي، حاكم ولد ينج سابقا.

30. مقاطعة كيهيدي: الحاكم: السيد إسلكو ولد محمد الصغير: إداري مدني، حاكم الميناء سابقا.

31. مركز لكصيبه الإداري 1: رئيس المركز: السيد إسلمو ولد سالم، محرر إدارة عامة، رئيس مركز بنشاب الإداري سابقا.

32. مقاطعة مقامة: الحاكم : السيد محمد فال ولد بودها، إداري مدني، حاكم الزويرات سابقا.

33. مقاطعة مونكل: الحاكم: السيد عبد الله ولد لمام، إداري مدني، حاكم أطار سابقا.

34. مقاطعة امبود: الحاكم المساعد: السيد محمد عيسي ولد سيدي عبد الله، إداري مدني، أمين عام بلدية السبخة سابقا.

ولاية البراكنة:

35. الوالي المساعد: السيد ساليمو ولد الطالب عبدالرحمن، إداري مدني، حاكم جكني سابقا.

36. المستشار المكلف بالشؤون الإدارية والقانونية: السيد أحمدو ولد أحمد محمود، إداري مدني، رئيس مركز جونابه الإداري سابقا.

37. المستشار المكلف بالشؤون الاقتصادية والتنمية المحلية: السيد أحمد محمد ولد محمد محمود، إداري مدني، في وزارة الداخلية واللامركزية سابقا.

38. مقاطعة ألاك: الحاكم: السيد عبد الدائم ولد المصطفى، إداري مدني، حاكم مقامه سابقا.

39. مركز مال الإداري: رئيس المركز: السيد اباه ولد محمد الأمين، محرر إدارة عامة، رئيس مركز جدر المحكن الإداري سابقا.

40. مركز جونابه الإداري: رئيس المركز : السيد مولاي إسماعيل ولد المرتجي، ملحق إدارة عامة، حاكم مساعد كوبني سابقا.

41. مقاطعة بوكي: الحاكم: السيد ألبو ولد الفاضل، إداري عقدوي، حاكم بوتلميت سابقا.

42. مركز دار البركة الإداري: رئيس المركز: السيد مختار ولد محميت، محرر إدارة عامة، رئيس مركز فصاله نيري الإداري سابقا.

43. مقاطعة بابابي: الحاكم: السيد مختار امبارك ولد أحمد الشيخ، ملحق إدارة عامة ، الوالي المساعد لولاية تكانت سابقا.

44. الحاكم المساعد: السيد أحمد ولد محمد محمود، محرر إدارة عامة، رئيس مركز دار البركة الإداري سابقا.

45. مقاطعة امبان: الحاكم: السيد محمد الأمين ولد عبد القادر، ملحق إدارة عامة، حاكم المذرذرة سابقا.

46. مقاطعة مقطع لحجار: الحاكم: السيد أحمد سالم ولد الناج، إداري مدني، حاكم كيهيدي سابقا.

ولاية الترارزه:

47. المستشار المكلف بالشؤون الإدارية والقانونية: وون محمود آمدو، محلق إدارة عامة، حاكم مساعد امبود سابقا.

48. مقاطعة روصو: الحاكم: السيد عبد القادر ولد الطيب، إداري عقدوي، حاكم توجنين سابقا.

49. مركز جدر المحكن الإداري: رئيس المركز: السيد عبد الفتاح ولد محمد فال، ملحق إدارة عامة، رئيس مركز القدية الإداري سابقا.

50. مقاطعة بوتلميت: الحاكم: السيد احماده ولد خطرا، إداري مدني، حاكم بوكي سابقا.

51. مقاطعة المذرذرة: الحاكم: السيد عثمان ابراهيم كان، إداري مدني، حاكم كرو سابقا.

52. مركز تيكنت الإداري: رئيس المركز: السيد محمد محمود ولد محمد سلطان، محرر إدارة عامة، في وزارة الداخلية واللامركزية سابقا.

53. مقاطعة الركيز: مركز لكصيبه 2 الإداري: رئيس المركز : السيد ماء العينين ولد جاكلي، كاتب إدارة عامة، رئيس مركز مال الإداري سابقا.

54. مقاطعة واد الناقة: الحاكم: السيد الشيخ ولد باب، ملحق إدارة عامة، حاكم كنكوصه سابقا.

ولاية آدرار:

55. الوالي : السيد الشيخ عبد الله ولد أواه، إداري مدني، مكلف بمهمة بوزارة الداخلية واللامركزية سابقا.

56. الوالي المساعد: السيد عبد الله ولد أحمد ناجم، إداري مدني، حاكم امبان سابقا.

57. مدير الديوان: السيد محمدو ولد محمد محمود ولد لغظف، قانوني، مستشار فني في وزارة الداخلية واللامركزية سابقا.

58. المستشار المكلف بالشؤون الاقتصادية والتنمية المحلية: السيد الطيب ولد الشيخ، ملحق إدارة عامة، حاكم مساعد ولد ينج سابقا.

59. مقاطعة أطار: الحاكم: السيد لبات ولد المختار، إداري مدني، الوالي المساعد لولاية آدرار سابقا.

60. مقاطعة شنقيط: الحاكم: السيد صال ألاسان عثمان، ملحق إدارة عامة، مدير ديوان والي آدرار سابقا.

61. مقاطعة اوجفت: مركز انتركينت الإداري: رئيس المركز: السيد سيدي ولد خطاري، محرر إدارة عامة ، في وزارة الداخلية واللامركزية سابقا.

ولاية داخلت انواذيبو:

62. المستشار المكلف بالشؤون الاقتصادية التنمية المحلية: السيد عبولاي موسي كي، إداري مدني، المستشار المكلف بالشؤون الاقتصادية والتنمية المحلية في ولاية لبراكنه سابقا.

63. مقاطعة انواذيبو: الحاكم: السيد أحمدنا ولد محمد الأمين، إداري مدني، حاكم ألاك سابقا.

ولاية تكانت:

64. الوالي المساعد: السيد محمد الأمين ولد تاتاه، إداري مدني، حاكم أكجوجت سابقا.

65. مقاطعة تجكجة: مركز القدية الإداري: رئيس المركز: حمدي ولد الشيخ، محرر إدارة عامة، رئيس مصلحة في مديرية التشريع والدراسات والأرشيف بوزارة الداخلية واللامركزية سابقا.

66. مقاطعة المجرية: الحاكم: السيد محمد عبد الله ولد المصطفي، إداري مدني، الوالي المساعد لولاية لبراكنه سابقا.

ولاية كيديماغا:

67. الوالي: السيد جالو عمر آمدو، إداري مدني، والي ولاية آدرار سابقا.

68. الوالي المساعد: محمد عبد الله السعودي ولد الداه، إداري مدني، الوالي المساعد لولاية الحوض الغربي سابقا.

69. مقاطعة سيليبابي: مركز ومبو الإداري: رئيس المركز: السيد بـوه ولد الطالب، إداري مدني، رئيس مصلحة في المديرية العامة للجماعات الإقليمية سابقا.

70. مقاطعة ولد ينج: الحاكم: السيد عبدول آمدو با، ملحق إدارة عامة، حاكم بومديد سابقا.

71.الحاكم المساعد: السيد محمد عبد الله ولد اميداه، ملحق إدارة عامة، رئيس مركز الطويل الإداري سابقا.

ولاية تيرس زمور:

72. مقاطعة الزويرات: الحاكم: السيد محمد المختار ولد عبدي، إداري مدني، حاكم السبخة سابقا.

ولاية انشيري:

73. مقاطعة أكجوجت: الحاكم: السيد السالم ولد الطالب، إداري عقدوي، حاكم روصو سابقا.

74. مركز بنشاب الإداري: رئيس المركز: السيد أحمد ولد الرابي، محرر إدارة عامة، رئيس مركز لكصيبه 1 الإداري سابقا.

ولاية انواكشوط الغربية :

75. المستشار المكلف بالشؤون الإدارية والقانونية: السيد محمد يحيي ولد الحسن، إداري مدني، حاكم المجرية سابقا.

76. مقاطعة تفرغ زينه: الحاكم: السيد أحمد محمود ولد محمد المامي ولد نيسان، ملحق إدارة عامة، المستشار المكلف بالشؤون السياسية والاجتماعية في ولاية كوركول.

77. مقاطعة لكصر: الحاكم: السيد الشيخ سيد أحمد ولد سيداتي، إداري مدني الوالي المساعد لولاية كيديماغا سابقا.

78. مقاطعة السبخة: الحاكم : السيد محمد الحافظ ولد الطلبه، إداري مدني، رئيس مركز عوينات ازبل سابقا.

ولاية انواكشوط الشمالية :

79. المستشار المكلف بالشؤون السياسية الاجتماعية: محمد فال ولد الدحه، إداري مدني، حاكم تفرغ زينه سابقا.

80. مقاطعة دار النعيم: الحاكم: السيد مامادو كجل آمدو سي، إداري مدني، المستشار المكلف بالشؤون الإدارية والقانونية بولاية اترارزه سابقا.

81. مقاطعة توجنين: الحاكم: السيد زايد الأدهن فال امو ولد عبد الله، إداري مدني، حاكم مونكل سابقا.

82. مقاطعة تيارت: الحاكم: السيد الطيب ولد محمد محمود، ملحق إدارة عامة، المستشار المكلف بالشؤون الإدارية والقانونية بولاية الحوض الغربي سابقا.

ولاية انواكشوط الجنوبية :

83. مقاطعة عرفات: الحاكم: السيد خطاري ولد سيدي محمد ولد الخرشي، إداري مدني، المستشار المكلف بالشؤون الاقتصادية والتنمية المحلية سابقا في ولاية آدرار سابقا.

84. مقاطعة الرياض: الحاكم: السيد بلاهي ولد سيدي محمد، إداري مدني، المستشار المكلف بالشؤون الإدارية والقانونية في ولاية البراكنة سابقا، خلفا للسيد كاو جاكيتي، الذي استفاد من حقه إلى التقاعد.

85. مقاطعة الميناء: الحاكم: السيد حدادي امبالي ياتيرا، ملحق إدارة عامة، حاكم مساعد الميناء سابقا.

86. الحاكم المساعد: السيد محمد عيسي ولد الناجي، ملحق إدارة عامة، حاكم بابابي سابقا