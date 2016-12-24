افتتاحية المؤتمر التأسيس لعلماء موريتانيا بداية الاستقلال

تاريخ الإضافة: السبت, 28 تشرين2/نوفمبر 2015 00:01

نص الافتتاحية

الحمد الله والصلاة على رسول الله وعلى آله وأزواجه ، إن المؤتمر القانوني التأسيسي للعلماء الموريتانيين المنعقد من 20 إلى 27 نوفمبر 1961 في العاصمة بعد دراسته للحالة الراهنة وابتهاجه للتقدم العجيب الذي أحرزته البلاد نتيجة لاستقلالها والخطوات المباركة الحثيثة التي اجتازتها بقيادة رئيسها المفدى المختار بن داداه حرسه الله.

يعبر عن ارتياحه للنتائج المحسوسة التي أسفر عنها هذا المؤتمر ويوجه ابلغ تمنياته القلبية إلى حكومته الموقرة وعلى رأسها فخامة الرئيس الأستاذ المختار بن داداه ويعرب بوجه خاص عن تشكراته الخالصة لوزير العدل والتشريع السيد الحضرمي ولد خطري على ابتكاره لفكرة عقد هذا المؤتمر والدور الفعال الذي لعبه في انجاحه وتسهيل مهمته ومساعدته بجميع الوسائل ماديا وأدبيا ،الأمر الذي سيكون وبدون شك فاتحة عهد جديد لتقدم شريعتنا المطهرة الصالحة لكل زمان ومكان واستعادتها لمجدها القديم.

ويسر المؤتمرين أن يتقدموا إلى الحكومة بعد ما خامرهم من الإحساس الطيب وغمرهم من التأثر العميق الذي جعلهم يشعرون بخروجهم من الظلمة إلى النور وأن الشعب الموريتاني الذي يعبرون عن احساسه أصبحت الكلمة الوحيدة والأخيرة في ميدان التشريع له بالملتمسات التالية.

"نظرا إلى أن المؤتمر بذل أقصى مجهوداته بكل صدق وإخلاص في تنقيح المشروع المعروض عليه حتى تمكن من اعطائه الصبغة الوطنية التي تتماشى والعوائد الموريتانية ونظرا إلى ما حصلت عليه البلاد من الاستقلال ، ذالك الاستقلال الذي يجب أن يظهر أولا في الحقلين القضائي والثقافي ونظرا إلى أن الأغلبية الساحقة من الشعب الموريتاني لا تعرف إلا اللغة العربية وانها مسؤولة أمام القانون الذي سيطبق عليها بلغة أجنبية".

ونظرا إلى أن كل دولة يجب أن تبني عدالتها على أسس قويمة وسليمة تضمن حقوق الفرد والمجتمع وتبعث الطمأنينة في نفوس المواطنين.

ونظرا إلى أن اللغة هي المصدر الأول المعبر عن واقعية الأمة وكيانها وأنه لا يصح لأي أمة أن تتقدم إلا ببقاء لغتها التي تحفظ تاريخها ، ونظرا ألى أنها المظهر الأول لسيادة الدولة وإبراز شخصيتها ، ونظرا إلى هذا كله فإن المؤتمرين يطلبون:

أولا: المصادقة على التنقيحات التي أدخلت على المشروعات المعروضة على المؤتمرين واعتبارها نافذة المفعول.

ثانيا:اسناد إعداد القوانين التي ماتزال في طورالإعداد والتحضير إلى لجنة عربية تسهيلا لمراجعتها وليتسنى لجميع المواطنين الإطلاع عليها.

ثالثا:توسيع نطاق نظر المحاكم العربية الإسلامية حتى تشمل جميع القضايا المدنية والتجارية وغيرها وتمكينها من ممارسة ماهو من مشمولات انظارها بكل حرية واستقلال ريثما يتم توحيد القضاء في أسرع وقت ممكن .