تراجع نسب المسجلين بمناطق موريتانية بناء على أول سجل انتخابي

تاريخ الإضافة: السبت, 28 تشرين2/نوفمبر 2015 00:01

الأخبار (نواكشوط) أظهرت للوائح الانتخابية لعام 1961 تراجع عدد المسجلين على اللوائح الانتخابية مقارنة، بالسجل الانتخابي لهذه المقاطعات في آخر انتخابات تشهد موريتانيا.

فقد سجلت مقاطعة شنقيط انخفاضا بلغ 6571 منذ سنة 1961 بـ 11511 مسجل إلى 4940 سنة 2013 وشهدت مقاطعة افديرك هي الأخرى انخفاضا بلغ 548 إذ بلغ مسجلوها سنة 1961، حوالي 4561 لينخفض إلى 4013 سنة 2013.

من جهة أخرى زاد عدد مسجلي بعض المقاطعات، وكانت مقاطعة نواكشوط هي الأعلى إذ سجلت زيادة بأكثر من 190ألفا منذ 1961 حيث بلغ مسجلوها آنذاك 8573 ووصل سنة 2013 إلى 200016 كما زاد عدد مسجلى مقاطعة المجرية بولاية تكانت بقرابة ثمانية آلاف ، من 11959 سنة 1961 إلى 19957 سنة 2013.

ويقدر عدد سكان موريتانيا بأزيد من ثلاثة ملايين نسمة يتركز ثلثهم بالعاصمة نواكشوط ، ويرجع البعض سبب الزيادة الملحوظة في سكان العاصمة إلى هجرة بعض سكان مدن الداخل نحو نواكشوط خلال العقدين الماضيين.