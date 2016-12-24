تفاصيل زيارة ولد الطائع لتيرس 1988

تاريخ الإضافة: السبت, 28 تشرين2/نوفمبر 2015 00:00

الأخبار (نواكشوط) ـ حصلت وكالة الأخبار على وثائق تكشف تفاصيل زيارة قام الرئيس الموريتاني الأسبق رئيس اللجنة العسكرية للخلاص الوطني في تلك الفترة، العقيد معاوية ولد الطايع لولاية تيرس زمور سنة 1988.

وتكشف الوصائق أهم مطالب السكان في تلك الفترة، ومن أبرزها، ضرورة تزويد المساجد بمكبرات صوت، ومساكن للأرامل وتقديم مساعدات للعاملين على السكة الحديدية والذين قتلوا في الحرب.

وتشير الوثائق إلى توصية من اللجنة العسكرية للخلاص الوطني بضرورة التقيد باستخدام اللغات الوطنية، ويتحدث تقرير اللجنة العسكرية عن قناعة لدى السكان بضرورة وضع حل سريع لأزمة مياه الشرب"خصوصا أن الآبار التي مازلت صالحة توشك أن تفسد نهائيا بسبب الخسار المتكرر من جهة والاستعمال المجحفة من جهة أخرى".