وثائق تكشف نظاما خاصا لميليشيا حزب الشعب (ملف)

تاريخ الإضافة: السبت, 28 تشرين2/نوفمبر 2015 00:00

الأخبار (نواكشوط) ـ نص النظام الأساسي لحزب الشعب الموريتاني، على اتخاذ الحزب ميليشيا خلاصة به، يتحدد تنظيمها وتسييرها في نظام خاص، يصادر عليه المكتب السياسي الوطني للحزب.

وحسب النظام الأساسي للحزب فإن النظام الخاص المسير للميليشيا يصادق عليه باقتراح من المسؤول المكلف بالكتابة الإدارية للحزب.

ويبدأ القانون ـ والذي تنشره الأخبار في الذكرى الـ 55 للاستقلال ـ بجرد لأسماء أعضاء لجان حزب الشعب الحاكم إبان فترة الرئيس الأول لموريتانيا المختار ولد داداه رحمه الله تعالى.