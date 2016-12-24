نص بيان مجلس الوزراء

تاريخ الإضافة: الخميس, 24 آذار/مارس 2016 20:30

الأخبار (نواكشوط) ـ اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 24 مارس 2016 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية. وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يتعلق بالتبرع واقتطاع واحتراث الأعضاء والأنسجة البشرية.

يهدف مشروع القانون الحالي إلى تحديد المبادئ العامة المتعلقة بمنح واقتطاع وزرع الأعضاء والأنسجة البشرية.كما يضمن احترام كرامة جسم الإنسان ومجانية التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية مع الوقاية من أي استخدام غير سليم للأعضاء أوالأنسجة البشرية خلال عمليات زرع الأعضاء المطبقة على الإنسان.

كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:

- مشروع مرسوم يقضي بالمنح المؤقت لقطعة أرضية بولاية نواكشوط الغربية لصالح شركة توب تكنلوجي ش.م.

- مشروع مرسوم يقضي بالمنح النهائي لقطعة أرضية بولاية نواكشوط الغربية لصالح شركة النجاح ماجور ووركس ش.م.

- مشروع مرسوم يقضي بالمصادقة على مخطط شغل وتقطيع المجال العمومي الأرضي والبحري لسوق السمك بنواكشوط.

يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى المصادقة على مخطط شغل وتقطيع المجال العمومي الأرضي والبحري لسوق السمك بانواكشوط، كما هو محدد في المرسوم رقم 2014-116 الصادر بتاريخ 27 يوليو 2014 المتضمن تحديد المجال العمومي الأرضي والبحري لسوق السمك في انواكشوط.

وسيمكن المخطط المقترح من وضع حد نهائي للفوضى التي كانت تطبع المجال العمومي ولعمليات التفريغ خارج نطاق الرقابة، إضافة إلى تصحيح الأخطاء الملاحظة في التقطيع السابق وتسهيل انسيابية المرور على مستوى السوق.

- مشروع مرسوم يتعلق بسعة السفن.

يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تحديد شروط منح وإلغاء إفادات سعة السفن طبقا لمعايير المعاهدة الدولية لسنة 1969 حول قياس سعة السفن(سعة 69) وأحكامها المطبقة منذ سنة 1998.

وتكتسي هذه الإفادة أهمية بالغة لأن سعة السفن تستخدم أساسا لحساب مقاييس متنوعة، خاصة منها ما يتعلق بالجبايات والضرائب المينائية والملاحة والتأمين فضلا عن تحديد الحد الأقصى لصلاحيات ضباط البحرية التجارية " المينائية ".

- مشروع مرسوم يحدد القواعد العامة التي يجب أن تخضع لها السفن للحصول على وثائق ضمان السلامة.

يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تحديد الشروط العامة للسلامة البحرية التي يجب أن تستوفيها كل البواخر للحصول على مختلف سندات السلامة خاصة رخصة الملاحة لجميع أنواع السفن.

- مشروع مرسوم يقضي بالمصادقة على مخطط تقطيع منطقة تقع شمال توسعة المركب الجامعي بمقاطعة تفرغ زينه، بلدية تفرغ زينه، ولاية نواكشوط الغربية يدعى "تقطيع شمال المركب الجامعي" (ت.ش.م.ج) و بإعلانه ذا نفع عام.

يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى المصادقة على مخطط تقطيع منطقة تقع شمال توسعة المركب الجامعي بمقاطعة تفرغ زينه، بلدية تفرغ زبنه، ولاية انواكشوط الغربية يدعى " تقطيع شمال المركب الجامعي " وبإعلانه ذا نفع عام.

- مشروع مرسوم يتعلق بإعادة تنظيم المدرسة الوطنية للتكوين والإرشاد الزراعي بكيهيدي.

يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى مراجعة الإطار القانوني والمؤسسي للمدرسة الوطنية للتكوين والإرشاد الزراعي بغية ملاءمتها مع مهامها الجديدة كمؤسسة للتكوين المهني طبقا لمتطلبات سوق العمل.

وسيجسد هذا الإصلاح من خلال مراجعة شاملة لبرامج المدرسة للأخذ في الحسبان مجالات الإنتاج النباتي والإنتاج والصحة الحيوانيين والهندسة الريفية والميكنة الزراعية والبيئة والصناعات الزراعية والإرشاد والتعاون.

- مشروع مرسوم يلغي و يحل محل بعض ترتيبات المرسوم رقم 034-2011 الصادر بتاريخ 1 فبراير 2011 والمرسوم رقم 334-2011 بتاريخ 18 دجمبر 2011 القاضيين بإعادة تنظيم شهادة الباكلوريا الوطنية.

يأتي مشروع المرسوم الحالي استكمالا للاجراءات الرامية إلى استعادة التربية الإسلامية المكانة اللائقة بها في نظامنا التربوي عموما، وفي امتحان الباكلوريا خصوصا.

كما يترجم الأهمية القصوى التي توليها السلطات العمومية للمحافظة على ثوابت مجتمعنا ومقومات هويتنا وأصالتنا ولترقية قيم التسامح والسلام التي يقوم عليها ديننا الحنيف في مواجهة التطرف العنيف الذي يعصف بعالم اليوم.

- مشروع مرسوم يقضي بتعيين أعضاء مجلس التوجيه والتنسيق لدى الوكالة الوطنية لترقية تشغيل الشباب.

وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي.

وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.

وقدم وزير الصيد والاقتصاد البحري بيانا حول قبول تفاهم أبوجا.

يقترح هذا البيان قبول بلادنا برتوكول تفاهم أبوجا لكي تتمكن من ممارسة كامل صلاحيات دولة الميناء المتعلقة بتفتيش السفن الأجنبية داخل الموانئ الوطنية.

وقدمت وزيرة التجارة والصناعة والسياحة بيانا يتعلق باستئناف تصدير الصمغ العربي والجلود المدبوغة والجلود الخام.

يستعرض هذا البيان وضعية شعبتي الصمغ العربي والجلود ويقترح استنهاضهما ضمن إطار يضمن تأويج مداخيل الأسر العاملة في هاتين الشعبتين كما يكفل بلوغ أهداف السياسات العمومية في مجال البيئة ومكافحة الفقر.

وأخيرا، اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:

وزارة الاقتصاد والمالية:

ديوان الوزير:

مكلف بمهمة: المختار محمد يحيى، نفس المنصب بوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية سابقا

مكلف بمهمة:سيدنا عبيد، نفس المنصب بوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية سابقا

مكلف بمهمة:محمد سالم الصديق، نفس المنصب بوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية سابقا

مكلف بمهمة:يعقوب ولد أحمد عيشة، مدير عام مشاريع وبرامج الاستثمار العمومية بوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية سابقا

مكلف بمهمة:وان عبد العزيز، مستشار مكلف بالتنسيق بوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية سابقا

المستشار القانوني: محمد سالم سويلم، نفس المنصب بوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية سابقا

المستشار الاقتصادي:محمد الامين ولد أحمد، نفس المنصب بوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية سابقا

المستشار الاجتماعي:مولاي الحسن ولد زيدان، نفس المنصب بوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية سابقا

المستشار المكلف بالتنمية المؤسسية والموارد البشرية: محمد فال السيد، نفس المنصب بوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية سابقا

المستشار في مجال الاتصال:أحمد محمدو، مدير الصحافة الالكترونية بوزارة العلاقات مع البرلمان سابقا

المستشار في مجال تنمية القطاع الخاص:حسنه بوخريص، مستشار فني مكلف بالعقارات بوزارة المالية سابقا

المستشار في مجال التنمية الجهوية:محمد تقره، نفس المنصب بوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية سابقا

المستشار في مجال الحكامة الجيدة:محمدي معلومي، مستشار فني بوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية سابقا

المستشار في مجال التنسيق:محمد الخامس سيدي عبد الله، مستشار مكلف بالاتصال بوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية سابقا

المستشار في مجال الإصلاح والمتابعة:محمد براهيم، نفس المنصب بوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية سابقا

المفتشة العامة الداخلية:

المفتش العام: محمد عبد الله محمد سالم، نفس المنصب بوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية سابقا

المفتشية العامة للمالية:

- الشيخ محمد سيديا، نفس المنصب سابقا

- الشيخ زيدان، نفس المنصب سابقا

- محمد يحظيه لمرابط، نفس المنصب سابقا

- محمد سيد أحمد، نفس المنصب سابقا

- محمد عبد الله عدو، نفس المنصب سابقا

- أحمد طاهر خيار، نفس المنصب سابقا

- يكبر محمد سالم، نفس المنصب سابقا

- جالو أمادو، نفس المنصب سابقا

- عبد القادر اسليمان، مدير السكن بوزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي سابقا

- وان بيرام، مدير الوصاية المالية بوزارة المالية سابقا

- التقي شيخنا، رئيس مصلحة الوسائل العامة بسلطة الوقاية من الإشعاع والسلامة النووية سابقا، حاصل على ماستر 2 في المالية

- المصطفى محمد المختار، المفتش العام بوزارة التجهيز والنقل سابقا.

الأمانة العامة:

الأمين العام: محمد ولد أحمد عيدة، الأمين العام لوزارة المالية سابقا.

الإدارة المركزية:

المديرية العامة للسياسات واستراتيجيات التنمية:

المدير العام : يحيى عبد الدايم، المدير العام للسياسة الاقتصادية واستراتيجيات التنمية بوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية سابقا

المدير العام المساعد: إسحاق أحمد، المدير العام المساعد للسياسة الاقتصادية واستراتيجيات التنمية بوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية سابقا

المديرية العامة للدراسات والإصلاحات والمتابعة والتقييم:

المدير العام :المنى مختار السالم، رئيس قطاع المساعدة الفنية بسلطة الوقاية من الإشعاع والسلامة النووية سابقا، حاصل على دكتوراه في الرياضيات التطبيقية والنمذجة

المدير العام المساعد:باب احمد خليفة، مدير مساعد لتنمية الاستثمارات الخصوصية بوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية سابقا، حاصل على شهادة الدراسات العليا المعمقة في الاقتصاد.

المديرة العامة للاستثمارات العمومية والتعاون :

المدير العام :عباس سيلا، مفتش عام سابق للمالية

المدير العام المساعد: السالك محمد عينات، منسق خلية تسيير مشروع الماء الشروب في الواحات والمناطق الريفية سابقا

المديرية العامة لترقية القطاع الخاص:

المدير العام :أحمدو ولد اعلي، نفس المنصب بوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية سابقا

المدير العام المساعد: محمد يحيى الطالب أحمد، نفس المنصب بوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية سابقا

مديرية الدين الخارجي:

المدير : محمد الشيخ سيدي محمد، المدير المساعد لنفس المديرية سابقا

مديرية الوصاية المالية:

المدير :عباس صو، مفتش عام سابق للمالية

المدير المساعد: محمد سيدي بونا، نفس المنصب سابقا

مديرية الشؤون الإدارية والمالية:

المدير:براهيم سيداتي، نفس المنصب سابقا

المدير المساعد: محمد الامين امين، نفس المنصب سابقا

وزارة النفط والطاقة والمعادن:

ديوان الوزير:

مستشار فني مكلف بالمعادن: الشيخ ولد الزامل، حاصل على شهادة الدراسات المعمقة في الهندسة المدنية، مدير السجل المعدني والجيولوجيا سابقا

الإدارة المركزية:

المديرية العامة للمعادن:

المدير العام: أحمد طالب محمد، حاصل على دبلوم السلك الثالث في الجيولوجيا

مديرية السجل المعدني والجيولوجيا

المدير: محمد الامين محمد المصطفى، حاصل شهادة الدراسات المعمقة في الجيولوجيا

مديرية الرقابة ومتابعة الفاعلين:

المدير: جكانا عمر، حاصل على شهادة الدراسات المعمقة في علوم الأرض، مستشار مكلف بالمعادن سابقا

المديرية العامة للمحروقات:

مديرية متابعة المشاريع والبيئة:

المدير: معمر رشيد صالح، حاصل على الماستر في الجيولوجيا.

وزارة البيطرة:

ديوان الوزير:

المفتشية العامة الداخلية:

مفتش: إسلمو ولد عبدات، مهندس في التقنيات الحيوانية، مدير شركة مسالخ انواكشوط سابقا

المؤسسات العمومية:

شركة مسالخ انواكشوط:

المدير: جمال ولد أحمد طالب، طبيب بيطري، المندوب الجهوي بانواكشوط سابقا.

الوزارة المنتدبة لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية:

ديوان الوزير:

مكلف بمهمة: براهيم عبد الله ولد رافع، نفس المنصب سابقا

مكلف بمهمة:سيديا محمد ولد خالد، نفس المنصب سابقا

المستشار القانوني: محمد المختار محمد يسلم، نفس المنصب سابقا

المستشار الاقتصادي: ابوه التار، نفس المنصب سابقا

المستشار المالي:أحمد ولد دداهي ولد مختار، نفس المنصب سابقا

المستشار في مجالات الميزانية والمحاسبة: مختار أحمد اعلي، نفس المنصب سابقا

المستشار في المجالات الضريبة الجمركية: محمد ولد أحمدو، نفس المنصب سابقا

المستشار في مجالات الأملاك العقارات:أحمد ولد النمين، مستشار بوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية سابقا

المستشار في أنظمة المعلومات والتقنيات الجديدة: خطري يزيد، نفس المنصب سابقا

المفتشية العامة الداخلية:

المفتش العام: إسلمو ولد محدمبد، نفس المنصب سابقا

الأمانة العامة:

الأمين العام: سليمان مودي انجاي

الإدارة المركزية:

المديرية العامة للميزانية:

المدير العام:حمادي نيانغ جبريل، نفس المنصب سابقا

المدير العام المساعد:الامام كوهي، نفس المنصب سابقا

المديرية العامة للخزينة والمحاسبة العمومية:

المدير العام : محمد الامين الذهبي، نفس المنصب سابقا

المدير العام المساعد:نيانغ إدريسا، نفس المنصب سابقا

المديرية العامة للضرائب:

المدير العام :علي التيس، نفس المنصب سابقا

المدير العام المساعد:مريم بنيجاره،نفس المنصب سابقا

المديرية العامة للجمارك:

المدير العام :الداه ولد المامي، نفس المنصب سابقا

المديرية العامة للعقارات وأملاك الدولة :

المدير العام :محمد يحيى محمد يحي، نفس المنصب سابقا

المدير العام المساعد:ميمون ولد صمباره، نفس المنصب سابقا

مديرية الشؤون الإدارية والمالية:

المدير :شريف زيني، نفس المنصب سابقا

المديرة المساعدة:فاطمتا ديا، نفس المنصب سابقا