تاريخ الإضافة: الإثنين, 16 أيار 2016 08:01

الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز (وسط) وهو يرتدي بدلة المحامين بعد إهدائها له من طرف نقيب المحامين الشيخ ولد حندي (يمين) خلال حفل افتتاح السنة القضائية- إيمانا منا بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف السمحة وانصياعا لها؛ تلك التعاليم التي ترفض كل أنواع الظلم وخنوع القائمين على المرفق العمومي القضائي للحكام، رغَبًا ورهَبًا.

- وتعلقا منا راسخا بالقيم والمثل العالمية للديمقراطية والحرية والعدالة، وتمسكا باستقلال المحامي في ممارسة مهنته عن كافة السلطات؛ وخصوصا السلطة السياسية، وتشبثا منا بحق كل المتقاضين الراسخ في محاكمة عادلة ومنصفة.

- وتصميما على الاستمرار في نضالنا من أجل غرس تلك القيم والمبادئ وتجذيرها في كافة مستويات الإدارة العمومية والقضاء.

- وحرصا منا على أداء واجبنا في بناء دعائم دولة القانون وترسيخ مفهومها عند الجميع من خلال عملنا اليومي على منابر المحاكم وخارجها.

- واستحضارا لفهمنا الواضح لدلالة الزى المهني وما يرمز إليه من مضامين وقيم لا تسمح بأن يكون مجرد عباءة محبرة؛ بل تجسيدا للقيم النبيلة التي تأسست عليها مهنة المحاماة من عزة وإباء واستقلال في المواقف وإنسانية في التعامل واستقامة في التصرف.

انطلاقا من كل ذلك فقد علمنا بخطاب السيد النقيب الذي ألقاه باسم المحامين كافة، وبما تضمنه من إطراء غير معهود للسيد رئيس الجمهورية، رئيس السلطة التنفيذية، بمناسبة الحفل الرسمي لافتتاح السنة القضائية يوم 18/4/2016 بقصر العدل بنواكشوط.

كما عاينا ما أقدم عليه السيد النقيب سيرا على نفس الدرب، لما سلم زينا المهني لرئيس الجمهورية الذي قبله بعد تردد؛ متسائلا عن شرعية ومصداقية هذا التصرف.

اعتبارا لكل ما ذكر أعلاه فإننا نحن المحامين الموقعين لهذا البيان:

- نعبر عن أسفنا الشديد لسلوك النقيب الذي بدل أن يعرض بأناة واعتدال ومسؤولية ووقار حلولا واقعية للاختلالات والنواقص التي يجمع الموريتانيون علي معاناة النظام القضائي منها ومن بينها ما يؤخذ علي أدائنا نحن المحامين، سلك مسلك القرون الوسطي في تقديم البيعة.

- نستنكر استخدام وتوظيف الزى المهني للمحامين خارج الإطار المحدد له قانونا وعرفا.

- نذكر السيد النقيب والسادة أعضاء مجلس الهيئة الوطنية بما يلزمهم من واجب التحفظ إبان تأديتهم لمهامهم كممثلين للمحامين.

- ندعو كافة الزملاء للوحدة من أجل التصدي لكل عمل ينال من استقلال مهنتنا وشرفها و نبالتها.

الموقعون:

لائحة الموقعين على بيان المحامين مع أن الإعلان يظل معروضا لتوقيع المحامين، إما مباشرة أو بالاتصال بأحد الموقعين

الأساتذة:

1. يعقوب جالو

2. إبراهيم ولد أبتي

3. يرب ولد احمد صالح

4. يزيد ولد يزيد

5. محمدن ولد اشدو

6. الحسن ولد المختار

7. محمدي ولد باباه

8. عبد القادر ولد محمد سعيد

9. فاتيماتا امباي

10. محمد محمود ولد امات

11. محفوظ ولد بتاح

12. أحمد سالم ولد بوحبيني

13. محمد الأمين ولد عبد الحميد

14. إبراهيم ولد ادي

15. محمد سيدي ولد عبد الرحمن

16. محمد ولد المختار

17. أحمد باب ولد اسباعي

18. محمد احمد ولد الحاج سيد

19. محمد الأمين ولد اباه

20. امبارك الحسن صال

21. عليون ولد اجباب

22. أحمد سالم ولد البشير ولد فاضل

23. سالم ولد ادوير

24. اباه ولد امبارك

25. محمد يحي ولد عمر

26. محمد ولد أحمد مسكه

27. التاه ولد زين

28. زكريا محي الدين ولد بلال

29. محمد ولد باباه ولد ديداه

30. يحي ولد فتن

31. محمد المختار ولد التقي

32. الطالب عبد الله ولد محمد ولد محمد احمد

33. احمد سالم ولد ببكر معلوم

34. إبراهيم جارا

35. الشيخ ولد سيد محمد

36. احمد ولد اعل

37. أمين ولد عبد الله

38. محمد امبارك ولد احمد فال

39. المصطفى ولد معاوية

40. جميلة بنت اشدو

41. احمد ولد محمد محمود الملقب حيدات

42. محمدو ولد اظمين

43. أحمد بزيد ولد محمد المامي

44. محمد عبد الرحمن ولد محمد الحسن

45. تورى محمد المختار

46. الشيخ ولد اباه الداه

47. عبد الرحمن ولد ديحي

48. عبد الرحمن الملقب يمهلو ولد الشيخ