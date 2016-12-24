نص إعلان فتح باب الترشح لرئاسة جامعة نواكشوط

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 06 تموز/يوليو 2016 12:57

وزير التعليم العالي والبحث العلمي سيدي ولد سالمالجمهورية الإسلامية الموريتانية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

المجلس الوطني للتعليم العالي والبحث العلمي

إعــــــــــــــــلان

الموضوع: دعوة للترشح لمنصب رئيس جامعة نواكشوط العصرية

لقد قررت الحكومة الموريتانية دمج جامعتي العلوم والتكنولوجيا والطب وجامعة نواكشوط في جامعة واحدة تسمى جامعة نواكشوط العصرية من أجل الاستغلال الأمثل للوسائل المتوفرة وتطوير التكامل بين مختلف مكونات الجامعة الجديدة.

وقد تم بموجب مذكرة عمل رقم: MESRS/M0011 بتاريخ: 29/06/2016 تكليف لجنة مكونة من خمسة أعضاء منبثقة من المجلس الوطني للتعليم العالي والبحث العلمي لاختيار ستة أساتذة من المترشحين لمنصب رئيس الجامعة لتعيين الرئيس من بينهم لمأمورية مدتها أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

وينتظر من الرئيس المقبل للجامعة أن يبرهن على امتلاكه للرؤية والشخصية القيادية الضرورية للإشراف على إعادة بناء جامعة عصرية ذات مصداقية وتستجيب لمواصفات الجودة العالمية.

ويتعين على الرئيس المقبل للجامعة أن يكون على دراية بالظروف الراهنة لمؤسسات التعليم العالي وتوجهاته المستقبلية من أجل استشراف الحلول والقيام بالتغييرات البنيوية المنتظرة.

المترشحون لمنصب رئاسة جامعة نواكشوط العصرية مدعوون لإيداع ملفات ترشحهم لدى سكريتارية اللجنة بمباني وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أيام الدوام الرسمي ابتداء من الاثنين: 04 – 07 - 2016 من الساعة التاسعة صباحا إلى الثالثة مساء .

آخر أجل لاستقبال الملفات يوم الجمعة 22 – 07 - 2016 عند الساعة الثانية عشرة زوالا.

أولا- شروط الترشح :

يجب أن تتوفر في المترشح الشروط التالية :

1. أن يكون موريتاني الجنسية.

2. أن يكون مدرسا باحثا أو مدرسا استشفائيا جامعيا من درجة أ2 كحد أدنى.

3. أن تكون له تجربة أكاديمية وإدارية موثوق بها لا تقل عن عشر سنوات بعد اكتتابه منها خمس سنوات على الأقل في مؤسسات التعليم العالي الوطنية.

ثانيا- مكونات ملف الترشح :

يتضمن ملف الترشح الوثائق التالية :

1. استمارة توجد لدى سكرتارية اللجنة وتوجد أيضا على الموقع الرسمي للوزارة (www .mesrs .gouv.mr) تتم تعبئتها وتوقيعها من طرف المترشح.

2. سيرة ذاتية للمترشح.

3. مشروع مقترح لتطوير الجامعة يتضمن خطة عمل مدتها أربع سنوات (5 نسخ).

4. نسخ مصدقة لجميع الشهادات المتحصل عليها (بما في ذلك شهادة الباكالوريا).

5. نسخ من وثائق الحالة المدنية (الجنسية وبطاقة التعريف).

6. نسخة من قرار الترسيم أو التعيين بسلك التعليم العالي.

7. نسخة من التعيين في درجة أ2.

8. إفادات من جهة العمل توضح الخبرة المطلوبة.

نواكشوط 30 – 06 - 2016

رئيس اللجنة

د. البكاي ولد عبد المالك.