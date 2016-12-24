نص مقرر توزعة مقاعد مجلس مجموعة انواكشوط الحضرية

تاريخ الإضافة: الأحد, 29 كانون1/ديسمبر 2013 14:20

مدخل مجموعة انواكشوط الحضرية (الأخبار)المقرر رقم: 863 الصادر بتاريخ: 18 نوفمبر 2001 المحدد لتوزيع المقاعد في مجلس مجموعة انواكشوط الحضرية بين البلديات الأعضاء وإجراءات انتخاب مناديب البلديات في هذا المجلس، المعدل بالمقرر رقم 4075 الصادر بتاريخ 25 ديسمبر 2006.

المادة الأولى: من أجل توزيع مقاعد مجالس مجموعة انواكشوط الحضرية حسب الأهمية الديمغرافية للبلديات المعنية كما تنص على ذلك المادة: 10 الفقرة 4 من القانون رقم: 051 – 2001، الصادر بتاريخ: 19 يوليو2001، والقاضي بإنشاء مجموعة انواكشوط الحضرية يحدد عدد مناديب كل بلدية لدى مجلس المجموعة كما يلي:

العدد الاجمالي للمقاعد × سكان البلدية = عدد مناديب البلدية.

سكان انواكشوط

في هذه المعادلة:

سكان انواكشوط، وسكان البلدية يحددون بالرجوع للنتائج الرسمية لآخر إحصاء لسكان انواكشوط؛

العدد الإجمالي للمقاعد هو 37 طبقا للمادة: 10 الفقرة: 1 من القانون رقم: 051 – 2001، الصادر بتاريخ: 19 يوليو 2001؛

يوزع باقي المقاعد على البلديات حسب قاعدة الباقي الأكثر.

المادة 2: تطبيقا للمعادلة المحددة أعلاه في المادة الأولى، واعتبارا للنتائج الرسمية للإحصاء العام للسكان والمساكن المنشورة في سبتمبر 2001 فإن عدد مناديب البلديات يحدد كما يلي:

البلديات السكان المناديب عرفات 88.104 5 دار النعيم 64.666 4 اميناء 82.483 5 لكصر 40.271 3 الرياض 17.286 4 السبخة 100.161 6 تفرغ زينة 42.043 3 تيارت 50.748 3 توجنين 72.121 4 مجموع انواكشوط 611883 37

المادة 3: إن عمد بلديات مدينة انواكشوط هم لزاما أعضاء في مجلس المجموعة.

طبقا للمادة: 10 الفقرة 5 من القانون رقم: 051 - 2001 الصادر بتاريخ: 19 يوليو 2001، فإن مناديب البلديات ينتخبون حسب تشكيل كل مجلس بلدي، بطريقة تكون تشكلة مجلس المجموعة تعكس تشكيل المجالس البلدية.

لذلك فإن المجالس البلدية تحدد بالإجماع، إجراءات انتخاب تضمن احترام القواعد المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.

في حالة تعذر الإجماع تقوم كل بلدية بانتخاب منادبها بواسطة اقتراع اللائحة بترشيح الأحزاب السياسية المعترف بها، المترشحين المستقلين، مجموعات الأحزاب أو المترشحين المستقلين الممثلة في المجلس البلدي.

وتوزع المقاعد بين اللوائح طبقا لنظام التمثيل النسبي مع استخدام قاعدة الباقي الاكبر.

وفي هذه الحالة يكون العمدة وجوبا على رئس اللائحة المقترحة .

يصهر ممثل سلطة الوصاية إبان الجلسة الخاصة بالانتخاب على احترام أحكام هذه المادة.

المادة 4: يكلف والي انواكشوط بتنفيذ هذا المقرر الذي سينشر طبقا لطريقة الاستعجال وفي الجريدة الرسمية.