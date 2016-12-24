نص قرار الداخلية بحل "جمعية المستقبل"

تاريخ الإضافة: الجمعة, 07 آذار/مارس 2014 17:37

الصفحة الأولى من قرار الداخلية حل جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليمالجمهورية الإسلامية الموريتانية شرف – إخاء – عدالة

وزارة الداخلية واللامركزية

التأشيرات: م، ع، ت، ت – ج، ر

مقرر رقم: 0502 / و، د.ل. يقضي بحل جمعية تسمى "جمعية المستقبل للثقافة والتعليم"

إن وزير الداخلية واللامركزية وبعد الإطلاع على:

- القانون رقم: 098.46 بتاريخ: 09 يونيو 19964 المتعلق بالجمعيات.

- المرسوم رقم: 023 – 2014 الصادر بتاريخ: 12 فبراير 2014 القاضي بتعيين أعضاء الحكومة.

- المرسوم رقم: 2007.157 الصادر بتاريخ: 06 سبتمبر 2007 المتعلق بمجلس الوزراء، وبصلاحيات الوزير الأول والوزراء.

- الوصل رقم: 0159 الصادر بتاريخ: 21 يناير 2008 الممنوح لجمعية تسمى "جمعية المستقبل للثقافة والتعليم".

يقرر:

المادة الأولى: تم إعلان حل جمعية تدعى "جمعية المستقبل للثقافة والتعليم" الممنوحة بالوصل رقم: 0159 الصادر بتاريخ: 21 يناير 2008، طبقا لترتيبات المادة: 4 من القانون رقم: 098.64 بتاريخ: 09 يونيو 1964 المتعلق بالجمعيات، والمعدل بالقانون رقم: 007.73 بتاريخ: 23 يناير 1973، والقانون رقم: 157,73، بتاريخ: 02 يونيو 1973.

المادة: 2 يقرر الحل بـ:

- إثارة التظاهرات التي تهدد النظام والأمن العامين.

- النيل من مصداقية الدولة وممارسة التأثير المفزع على نفوس المواطنين.

المادة: 3 توضع ممتلكات الجمعية تحت تصرف مصالح الأملاك للتصفية، حسب الأشكال والشروط المنصوص عليها في الحجز لصالح الدولة.

المادة: 4 يكلف كل من المدير العام للشؤون السياسية والحريات العامة، والمدير العام للأمن الوطني، والمدير العام لأملاك الدولة، كل فيما يعنيه بتطبيق هذا المقرر، الذي سينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.

انواكشوط بتاريخ: 06 مارس 2014

محمد ولد محمد سالم ولد محمد راره

التوزيعات:

- د/ ر.ج............2

- د/ و.أ...............2

- و.د.م...............2

- م.ع.أ.ح.ع.........2

- م.ع.أ.و.............2

- م.أ.د................2

- م.ت.ت.ن/ ج.ر...2

- و.و.................2