البيان الذي أصدره المنسحبون من الصواب (وثيقة)

تاريخ الإضافة: السبت, 09 آب/أغسطس 2014 15:53

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى :( رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ) صدق الله العظيم

استقالة من حزب الصواب

منذ أكثر من عقد من الزمن تأسس حزب الصواب كمشروع سياسي و طني يضم مجموعة كبيرة من الأطر و المناضلين الصادقين الطامحين إلى التغيير الجاد و البناء وفق رؤية سياسية و مؤسسية تتفاعل فيها كل القدرات و التضحيات من أجل بناء حزب يخدم الوطن و يحصل فيه الفرد على حقوقه و احترامه من خلال اعتبار الكفاءة و العطاء هما المحددين لقيمة الانسان كما ينص على ذلك شعار الحزب " الانسان قيمة عليا و المؤسسات فوق الافراد " .

رغم المواقف و الظروف الصعبة و التصرفات الأحادية ظل الموقعون يتمسكون بالخط العام للحزب و يحترقون من أجل الفكرة و المبدأ ، ويسقون بعرقهم مشاتل الأمل ، همهم الوحيد هو النهوض بالحزب و بنائه تنظيميا و سياسيا لخدمة الوطن و الأمة ، تشهد على ذلك أحياء العاصمة ،( حملات التنظيف ، أقسام التعليم المجاني، محو الأمية ، التبرع بالدم، التضامن الاجتماعي ) كما يشهد على ذلك الإخوة في جبهة العمل القومي الإسلامي و الإخوة في المعاهدة.

لقد بدأت الأزمة داخل حزب الصواب تتفاقم منذ 2011 بسبب تصرفات السيد رئيس الحزب وبعض أعضاء المكتب السياسي مما أثر بشكل كبير على تماسك الحزب و نتائجه خلال الانتخابات الأخيرة و منذ هذا التاريخ و نحن نتمسك بضبط النفس و نرفض تسريب الازمة او تصديرها للأخرين ، و نسعى إلى معالجتها بشتى الوسائل إلى أن وصلنا إلى طريق مسدود بسبب :

1- رفض السيد رئيس الحزب للتشاور مع المجلس المركزي و مكاتب الاقسام و القيادة السياسية و الاطر المتقدمة في الحزب حول معايير الترشح للاستحقاقات البلدية و النيابية 2013

2- إصرار السيد الرئيس على الترشح على رأس اللائحة الوطنية دون الرجوع لهيئات الحزب و حرمان اللائحتين الوطنية للنساء و اللائحة الجهوية لنواكشوط من و سائل الحملة مطلقا لاعتراضه شخصيا على رأسي هاتين اللائحتين ، برغم انهما مناضلان شريفان وكفؤان كما برهنت على ذلك نتائجهما المشرفة في الانتخابات برغم هذا الحرمان من المساعدات الحزبية دون وجه حق ، وغير المسبوق في تاريخ العمل السياسي و الحزبي .

3- تمنع الرئيس عن التواصل مع المناضلين خلال الحملة وهو ما يبرهن عليه عدم إقامة أي مهرجان طيلة الحملة الانتخابية ، مفضلا خوض حملته الشخصية بأسلوبه الخاص.

4- عدم قبول تقييم الانتخابات من طرف المجلس المركزي و المرشحين باسم الحزب و اطره في الداخل بسبب اصرار الرئيس على منع هذا التقييم .

5- عدم تنفيذ قرارات المجلس المركزي المنعقد في 29-05-2014 و القاضية بالدعوة لمؤتمر استثنائي في نهاية أغسطس الجاري ، واعتبار القيادة قيادة تصريف اعمال حتى انعقاد المؤتمر. وقد تجلى هذا الانتهاك لقرارات المجلس من خلال فرض حملة تجديد للأقسام لتصفية قيادات الأقسام الحالية و هذا ما يتنافى مع النظام الداخلي للحزب ،الذي ينص على أن مناديب هذا المؤتمر ينحصرون في أعضاء المجلس المركزي و قيادات مكاتب الأقسام و منتخبي الحزب .

6- رفض نشر و توزيع أعمال المجلس المركزي الأخير و الذي ألتزم رئيس الحزب خطيا بسم القيادة بتنفيذ قراراته في وقتها ، تمهيدا لإنتهاكها والدوس على برلمان الحزب، وهو أعلى هيئة فيه .

7- تشكيل لجنة لتصفية البنية التنظيمية للحزب و إبدالها بعناصر موالية مكتتبة من خارج الحزب (مع اننا ننصح الوافدين الجدد ان يتعظوا من هذه التصرفات في حق مناضلين صادقين عملوا لعقد من الزمن على خدمة الحزب، بعرق الجبين، و تلميع الرئيس و التعريف به ) .

8- ولقد كانت القطرة التي أفاضت الكأس تدخل رئيس الحزب لدى الادارة المحلية لمنع مهرجان شعبي - كان من المقرر أن تنظمه المنسقية الجهوية لنواكشوط الجمعة 08/08/2014 تحت شعار " مهرجان الصمود لدعم فلسطين و العراق " - بحجة عدم علمه و الحقيقة ان السبب في ذلك هو تناغم السيد الرئيس مع الاعلام الغربي و التماهي مع المحور الصفوي في لبنان "حزب الله" ، نظام الأسد ، البويهيون الجدد في إيران الذين يعتبرون المقاومة و الثورة في العراق إرهابا .

هذه نقاط من بين أخرى كثيرة تمنعنا الأخلاق و القيم و المبادئ و التجربة المشتركة خلال عقد من الزمن عن ذكرها و الافصاح عنها و لأننا نحترم أنفسنا و جماهيرنا و الرأي العام ، و انطلاقا من الاخلاقيات و الأدبيات التي تمليها القيم الفاضلة و تتنافى مع الصدام و النيل من بعضنا فإننا بكل أسف نقرر الانسحاب و الإستقالة من حزب الصواب ، ونخول قيادات المنسقية الجهوية لنواكشوط سابقا صلاحية التشاور و التنسيق لتقرير ما يناسب المنسحبين ، مع امكانية توسيعه ليشمل شخصيات اخرى .

و الله الموفق و المستعان

انواكشوط بتاريخ : 10/08/2014

الموقعون :

أعضاء المجلس المركزي:

1- سيدأحمد ولد الكوري : نائب رئيس المجلس المركزي

2- ابوبكر ولد شماد : أمين عام قسم عرفات و مرشح الحزب لبلدية عرفات

3- الشيخ ولد احبيبنا :مرشح الحزب للائحة الجهوية لنواكشوط نائب أمين عام قسم عرفات

4- سيدي عبد الله ولد محمد محمود ولد حرمه أمين عام قسم تفرغ مرشح الحزب لبلدية الطينطان

5- محمد ولد بانمو مسؤول ومرشح الحزب في بلدية السدود

6- السالك ولد عبد البركة أمين عام قسم تيارت

7- سيدي ولد أبراز : أمين عام قسم دار النعيم و مرشح الحزب لبلدية دار النعيم

8- أباي ولد سيدي ولد الطلبة أمين عام قسم توجنين

9- الحسن ولد محمد : أمين عام قسم الميناء

10- عباس ولد المخطار امين عام قسم كيفة

11- سيدي محمد ولد اوداعة امين عام قسم نواذيبو

12- الراجل حميدي عضو قيادة قسم نواذيبو

13- سيدي محمد ولد التار عضو قيادة قسم نواذيبو

14- سليمان ولد ختار الامين العام لقسم عين فربة مع أعضاء مكتب قسم عين فربة

15- محمد ولد أعلي :أمين عام قسم كيهيدي

16- محمد لمين ولد يربة عضو قيادة قسم كيهيدي

17- ابحيدة ولد الشيخ التراد : مسؤول منطقة الرياض ومرشح الحزب لبلدية الرياض

18- سيدأحمد ولد محمد شوقي: نائب المسؤول الوطني للشباب و مسؤول شباب قسم توجنين

19- العالية منت الشين مسؤولة النساء في قسم توجنين

20- الجيش ولد محمادو مسؤول التنظيم في قسم عرفات

21- امبت منت عبد القادر مسؤولة الشؤون الاجتماعية في قسم توجنين

22- النني منت النعمة مسؤولة العمليات الانتخابية في قسم توجنين

23- كوكة منت بيات مسؤولة النساء في قسم عرفات

24- خدجة من محمد الحاج مسؤولة المالية في قسم عرفات

25- عبد الله ولد الدو مسؤول الدعاية و الاتصال في قسم عرفات

26- فاطمة منت عبد القادر عضو قيادة قسم الميناء

27- الشيخ ولد يونس عضو قيادة قسم دار النعيم مسؤول المالية

28- محمد ولد حمني عضو قيادة قسم تيارت

29- محمد ولد كاي عضو قيادة تيارت

30- فاطمة منت أياه عضو قسم تفرغ زينة

31- عبدو ولد الشيخ أحمد

32- زينب منت أحمد لمشيب عضو مكتب النساء المركزي

33- مانة منت زيدان عضو مكتب النساء المركزي

34- ميمونة منت سيدي عضو مكتب النساء المركزي

35- تتو منت المصطفى عضو مكتب النساء المركزي

36- السلطانة منت لهويدي عضو مكتب النساء المركزي

37- السالكة منت محمد عضو مكتب النساء المركزي

38- وده ولد اسنيكل عميد المناضلين و عضو قيادة قسم الميناء

39- أمنة منت باباه عضو مكتب النساء المركزي

40- الذهبي ولد مولاي الزين عضو مكتب قسم تيارت

41- بنه منت سيدي عضو مكتب النساء قسم عرفات

42- حواء منت الزبير عضو مكتب النساء قسم عرفات

43- اسلم ولد حدمين

44- محمد الامين ولد بولمساك

الأقسام :

أعضاء مكاتب الشباب و النساء و الفروع و اطر مقاطعة سيلبابي:

45- الخو ولد سيدنا عالي مسؤول الحزب في سيلبابي و مرشح النيابيات مع أعضاء لجانه

اعضاء مكاتب الشباب و النساء و الفروع و اطر مقاطعة عرفات :

46- محمد ولد سيدأحمد : مسؤول العمليات الانتخابية

47- فاطمة منت عبد الجبار

48- العالية محمد محمود

49- أحمد محمد فال

50- شيخنا محمد عالي

51- آمنة منت حمادي

52- كافي ولد ابراهيم

53- فطمة منت سيدي احمد سالم

54- فاطمة منت لحبوس

55- أمنة منت محمدا

56- ميمونة منت بيات

57- امروم مننت حمود

58- الجمعة علي

59- هابي علي

60- حليمة منت الداه

61- بركة أيماني

62- منت وهب منت ياتما

63- الزهرة منت الشيباني

64- حبيب الله ولد أحبيبنا

65- وردة منت السيدي

66- سلم الطاري

67- خيرة الطاري

68- كاكة صمب

69- الناهي محمد المامي

70- لالة فالة الشيخ

71- افال محمد عالي

72- تسلم خطري

73- هند عبد الرحمن

74- مريم فيه البركة

75- أمباركة المامي

76- ساجدة أحمدو

77- مريم الطاري

78- الطاهرة عبد الرحمن

79- الهيبة صدافة

80- حبيب الله بيلال

81- منه الطالب

82- عيشة محمد هدي

83- أحمد فال يحي

84- عالي محمد

85- أحمد ولد اليخ

86- محفوظ علي

87- عبد الله المصطفى

88- محمد حمود

89- عثمان أفال

90- تتاه يرك

91- أباه بلال

92- سلمى ادم

93- مريم بونعامة

94- الشريف أحمد عبد الله

95- محمد ولد بلال

96- ازعورة عبد القادر

97- امنا حواء بو اسحاب

98- جد أحمد

99- جاني محمد

100- أعلي سالم عمار

101- توت أحمد حيب الله

102- انينة محمد محود

103- سلمه كجمول

104- مريم عبد الله

105- محسون امبارك

106- جوت وجاه

107- سلمى محمد يسلم

108- الطالب اعمر محمياي

109- حم ولد الحسين رئيس الفرع 3

110- الزينة بنت عبد الله مسؤولة النساء الفرع 3

111- محمد الشيخ ولد محمود مسؤول الدعاية الفرع 2

112- الطالب أعمر ولد أحمد جودة الفرع 2

113- فاطم السالمة بنت حيده الفرع 2

114- المصطفى أحمد سالم الفرع 2

115- الحسن ولد الحسين الفرع 3

116- عزة ابايه الفرع 2

117- أحمد ولد سولة

118- فاطمة بنت افاه

119- أم النصر ويس

120- أم شويمة أعل سالم

121- الشيخ بوشحيمة

122- امنة بنت اعل سالم

123- محمد الشيخ سركة

124- فاطمة افاه

125- المختار ولد محمد

126- خيسارة سيدي فال

127- اسلم محمد الناه

128- الزحاف احمد

129- ابهاه حسين

130- سيدي ولد بلخير

131- مينا ألويمين

132- عالى اباه

133- آسية أحمد

134- فاطمة اماه

135- محمد محمود ولد باب

136- محمد ولد آب

137- خالد أعمر

138- يكبر أعليه

139- الشيخ ولد محمد

140- المختار ولد الشيخ

141- عبد الكريم صمبه

142- اسلم ولد محمد فال

143- أم تبيبيب بنت اعل

144- محمد ولد عبدو

145- سيدنا ولد آب

أعضاء مكاتب الشباب و النساء و الفروع و اطر مقاطعة دار النعيم :

146- زين العابدين ولد محمد أحمد عضو قيادة القسم مسؤول التنظيم

147- سيدي محمد ولد يعقوب عضو قيادة القسم مسؤول الشباب

148- محمد الأمين ولد أمحيميد عضو قيادة القسم مسؤول الثقافة و الاعلام

149- أدوم ولد أمبارك رئيس الفرع رقم 3

150- عبد الله ولد سيد أم رئيس الفرع رقم 2

151- النعمة ولد الشيخ الحضرامي

152- محمد فاضل ولد سيدأحمد

153- الشيخ سيدأحمد ولد الحضرامي

154- عبد الرحمن ولد أعل فاطمة منت براص

155- محمد ولد سيدي

156- إدوم ولد امبارك

157- مريم منت حسين

158- الحاجة منت المخطار السالم

159- حمود ولد عبد العزيز

160- لميمة منت زين العابدين

161- الزهرة منت محفوظ

162- النعمة منت العساوي

163- محمد لمين ولد محمد

164- فاطمة منت محمد السالك

165- ألمين ولد محمد

166- تسلم منت العيساوي

167- محمد يحي ولد محمد سالم

168- النانة منت بخير

169- زينب منت المصطفى

170- أخباره منت الهادي

171- مريم منت لمرابط

172- الداه ولد شقران

173- دومان ولد اسليمان

174- اليم منت الزين

175- أزوين منت صيبوط

176- باباه ولد محمد صالح

177- ديم منت سالم

178- أم الفضل منت اميليد

179- خدجة السالكة منت سالم

180- مريم منت خالد

181- حسنة منت محمد الامين

182- ام الفضلي منت يعقوب

أعضاء مكاتب الشباب و النساء و الفروع و اطر مقاطعة توجنين :

183- نافع ولد سالم :مسؤول الثقافة عضو قيادة قسم توجنين

184- ادوم ولد اسليمان

185- أحمدو ولد أحمد طالب

186- السالك ولد احمد

187- يحي ولد فراح

188- عيشة لال سيدأحمد

189- محمد لمين أمحمد

190- كمبة منت الشين

191- سيدي محمد محفوظ

192- يحظيه المختار

193- بمب ولد سيد أحمد

194- افات منت محمد لمين

195- محمد محمود ولد محمد سيدينا

196- جداه منت ادوم

197- السالمة منت سيد أحمد

198- دحمان مولاي ادريس

199- فاطمة منت الحاج

200- محمد يحي محمد

201- زينب منت لمربط

202- ألين ولد الناجي

203- امال منت الحافظ

204- نفيسة سيدات

205- سيدي محمد محفوظ

206- هيبتن الشيباني

207- اعل ولد اسلم

208- محمد الامين ولد محمد سالم

209- الهادي ولد الوالد

210- فايزة محمد

211- عيشة لال منت سيدي

212- لالة منت جدين

213- هند منت محمد الامين

214- ام كلثوم منت محمد عبد الله

215- دخ منت سيد أحمد

216- سنى منت سيدي

217- صفية منت لبات

218- محمد ولد أج

219- أمنيحة منت الناني

220- محمدو يحي ولد احمد

221- النني منت سيد أحمد

أعضاء مكاتب الشباب و النساء و الفروع و اطر مقاطعة تفرغ زينة :

222- ام الخيري منت الداه

223- آمنة منت محمد محمود

224- أم الخيرات منت محمد عبد الله ولد خطاري

225- شيخنة ولد محمد محمود ولد لهويدي

226- محمد ولد أعل ولد لهويدي

227- محمد ولد أعل ولد دمب

228- ابراهيم ولد الداه ولد محمد عبد الله

229- زينب منت محمد محمود

أعضاء مكاتب الشباب و النساء و الفروع و اطر مقاطعة الرياض :

230- عيشة بنت بلخير

231- عائشة منت الف

232- النجات منت الشيخ التراد

233- لمينة بنت حدمين

234- تمنه بنت حدمين

235- عيش لال بنت محمد سالم

236- الزهرة بنت محمد

237- هند من محمد

238- السالك ولد باباه

239- فاطمة بنت محمد

240- انوه منت باباه

241- محمد ولد امبارك

242- فاطمة با

243- طالبه بن بورو

244- ام كلثوم بنت بدرو

245- تربة منت المين

246- فاطمة منت محمد لمبارك

247- محمد ولد مسعود

اعضاء مكاتب الشباب و النساء و الفروع و اطر مقاطعة تيارت :

248- مولاي عبد الرحمن مولاي الزين :مسؤول العمليات الانتخابية في قيادة القسم

249- السالمة منت محمد

250- تسلم منت امبارك

251- مامه منت محمد

252- منت وهب منت لكار

253- امنة منت ابراهيم السالم

254- فاطمة منت أحمدو

255- أعل بن أبراهيم السالم

256- مريم منت محمدو

257- يم بنت سيدينا

258- الشيخ بن سيدينا

259- امباركة منت سيدن

260- زينب بنت المدية

261- ام المؤمنين بنت احمد سالم

262- جليت بنت عبد الرحمن

263- حاجة بنت ابراهيم

264- مريم منت محمد

265- السالكة منت محمد

266- محمدن بن محمد

267- فاطمة بنت العتيق

268- مريم منت العتيق

269- لمرابط بن محمدن

270- زينب بنت الهادي

271- ميم منت لزغم

272- امانة منت جعفر

273- مريم منت بادي

274- الزهرة منت القاضي

275- احمد يوسف اعلي اليخ سيداحمد

276- مريم محمد محمود

277- شيخنة يب

278- سيدي محمد

279- محمد عالي اسلم

280- ناصر حمود

281- الصبار فكناش

282- اميجن الحسين

283- اعل الشيخ سيداحمد

اعضاء مكاتب الشباب و النساء و الفروع و اطر مقاطعة الميناء:

284- عالي وده مرشح الحزب لبلدية الميناء

285- عبد الفتاح ولد أمبارك

286- سيدي محمد ولد العالم

287- مريم عبد الفتاح

288- فاطمة محمد

289- جداه محمد الامين

290- لغنية محمد الامين

291- جبريل خالد

292- منوه ابراهيم

293- السالم وده

294- محمد أحمد

295- محمد وده

296- فاطمة محمد الأمين

297- محمد ولد يب

298- فاطمة منت محمد زلد لعبيد

299- حاجة منت السالك

300- انوينة منت سيدي

301-

أعضاء مكاتب الشباب و النساء و الفروع و اطر مقاطعة انواذيب:

302- محمد المختار ولد أحمد دابر

303- الشيخ ولد عثمان

304- بوبكر ولد عينينا

305- آمنة بنت الطالب

306- ميمونة بنت السالم

307- الخليفة محمد

308- دودو علي

309- الشيخ باي ولد الراظي

أعضاء مكاتب الشباب و النساء و الفروع و اطر مقاطعة كيفه :

310- سيدأحمد ولد أحمد عضو قيادة قسم كيفة

311- أحمد ولد محمد الحاج مرشح الزب لنيابيان كيفة

312- محمد ولد الشيخ عضو قيادة قسم كيفة

313- شغالي ولد الناجي

314- خدي المختار

315- سالم محمد امبارك

316- امباركة بيبه

317- عائشه ميسرة

318- محفوظ ولد المختار

319- الطالب ولد يحي

320- فات منت يحي

321- محمد عالي خليهن

أعضاء مكاتب الشباب و النساء و الفروع و اطر مقاطعة كيهيدي:

322- عبد الباقى حي

323- الدد حم

324- ببه بنت مالك

325- أحمد ولد محمد

326- زينب منت حمدان

327- محمد ولد خملاش

328- الحضرامي ولد دمب

329- المعروف ولد الحضرامي

330- عيشة منت حمدان

أعضاء مكاتب الشباب و النساء و الفروع و اطر مقاطعة الطينطان:

331- سيد المختار ولد أحبيب :الأمين العام للقسم

332- مريم منت محمد محمود عضو قيادة القسم

333- احمد ولد دمب

334- احمد طالب ولد دمب

أعضاء مكاتب الشباب و النساء و الفروع و اطر مقاطعة أمبود (بلدية لحرش):

335- هارون ولد امحيميد : منسق ومرشح بلدية لحرش

336- لمام ولد بلال : عضو مكتب لجنة

337- الداده منت عالي : مسؤلة النساء

338- هاشم ولد الكوري عضو المكتب

339- فاطمة منت بلال

340- كلل منت مريم

341- ابراهيم ولد محمد محمود

342- عائشة منت الكوري

343- خيت منت أحويت

344- عيشت منت صدفي

أعضاء مكاتب الشباب و النساء و الفروع و اطر مقاطعة أمبود (بلدية فم لكليت):

345- القاضي ولد محمود رئيس لجنة فم لكليت

346- حليمة منت يور مسؤولة النساء

347- كلاي ولد تسلم مسؤول التنظيم

348- عيشة منت عبد

349- الطاهرة منت سيدي

350- ام الخيري منت هاشم

351- حسني منت ابلال

352- امنة منت ابلال

353- فاطمة منت عبدي

354- فاطمة منت هاشم

355- بوب منت الكوري

356- عيش لال منت ابلال

357- مام منت بركة

358- سيد أحمد ولد إميجن