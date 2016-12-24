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البيان الذي أصدره المنسحبون من الصواب (وثيقة)
- تاريخ الإضافة: السبت, 09 آب/أغسطس 2014 15:53
بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى :( رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ) صدق الله العظيم
استقالة من حزب الصواب
منذ أكثر من عقد من الزمن تأسس حزب الصواب كمشروع سياسي و طني يضم مجموعة كبيرة من الأطر و المناضلين الصادقين الطامحين إلى التغيير الجاد و البناء وفق رؤية سياسية و مؤسسية تتفاعل فيها كل القدرات و التضحيات من أجل بناء حزب يخدم الوطن و يحصل فيه الفرد على حقوقه و احترامه من خلال اعتبار الكفاءة و العطاء هما المحددين لقيمة الانسان كما ينص على ذلك شعار الحزب " الانسان قيمة عليا و المؤسسات فوق الافراد " .
رغم المواقف و الظروف الصعبة و التصرفات الأحادية ظل الموقعون يتمسكون بالخط العام للحزب و يحترقون من أجل الفكرة و المبدأ ، ويسقون بعرقهم مشاتل الأمل ، همهم الوحيد هو النهوض بالحزب و بنائه تنظيميا و سياسيا لخدمة الوطن و الأمة ، تشهد على ذلك أحياء العاصمة ،( حملات التنظيف ، أقسام التعليم المجاني، محو الأمية ، التبرع بالدم، التضامن الاجتماعي ) كما يشهد على ذلك الإخوة في جبهة العمل القومي الإسلامي و الإخوة في المعاهدة.
لقد بدأت الأزمة داخل حزب الصواب تتفاقم منذ 2011 بسبب تصرفات السيد رئيس الحزب وبعض أعضاء المكتب السياسي مما أثر بشكل كبير على تماسك الحزب و نتائجه خلال الانتخابات الأخيرة و منذ هذا التاريخ و نحن نتمسك بضبط النفس و نرفض تسريب الازمة او تصديرها للأخرين ، و نسعى إلى معالجتها بشتى الوسائل إلى أن وصلنا إلى طريق مسدود بسبب :
1- رفض السيد رئيس الحزب للتشاور مع المجلس المركزي و مكاتب الاقسام و القيادة السياسية و الاطر المتقدمة في الحزب حول معايير الترشح للاستحقاقات البلدية و النيابية 2013
2- إصرار السيد الرئيس على الترشح على رأس اللائحة الوطنية دون الرجوع لهيئات الحزب و حرمان اللائحتين الوطنية للنساء و اللائحة الجهوية لنواكشوط من و سائل الحملة مطلقا لاعتراضه شخصيا على رأسي هاتين اللائحتين ، برغم انهما مناضلان شريفان وكفؤان كما برهنت على ذلك نتائجهما المشرفة في الانتخابات برغم هذا الحرمان من المساعدات الحزبية دون وجه حق ، وغير المسبوق في تاريخ العمل السياسي و الحزبي .
3- تمنع الرئيس عن التواصل مع المناضلين خلال الحملة وهو ما يبرهن عليه عدم إقامة أي مهرجان طيلة الحملة الانتخابية ، مفضلا خوض حملته الشخصية بأسلوبه الخاص.
4- عدم قبول تقييم الانتخابات من طرف المجلس المركزي و المرشحين باسم الحزب و اطره في الداخل بسبب اصرار الرئيس على منع هذا التقييم .
5- عدم تنفيذ قرارات المجلس المركزي المنعقد في 29-05-2014 و القاضية بالدعوة لمؤتمر استثنائي في نهاية أغسطس الجاري ، واعتبار القيادة قيادة تصريف اعمال حتى انعقاد المؤتمر. وقد تجلى هذا الانتهاك لقرارات المجلس من خلال فرض حملة تجديد للأقسام لتصفية قيادات الأقسام الحالية و هذا ما يتنافى مع النظام الداخلي للحزب ،الذي ينص على أن مناديب هذا المؤتمر ينحصرون في أعضاء المجلس المركزي و قيادات مكاتب الأقسام و منتخبي الحزب .
6- رفض نشر و توزيع أعمال المجلس المركزي الأخير و الذي ألتزم رئيس الحزب خطيا بسم القيادة بتنفيذ قراراته في وقتها ، تمهيدا لإنتهاكها والدوس على برلمان الحزب، وهو أعلى هيئة فيه .
7- تشكيل لجنة لتصفية البنية التنظيمية للحزب و إبدالها بعناصر موالية مكتتبة من خارج الحزب (مع اننا ننصح الوافدين الجدد ان يتعظوا من هذه التصرفات في حق مناضلين صادقين عملوا لعقد من الزمن على خدمة الحزب، بعرق الجبين، و تلميع الرئيس و التعريف به ) .
8- ولقد كانت القطرة التي أفاضت الكأس تدخل رئيس الحزب لدى الادارة المحلية لمنع مهرجان شعبي - كان من المقرر أن تنظمه المنسقية الجهوية لنواكشوط الجمعة 08/08/2014 تحت شعار " مهرجان الصمود لدعم فلسطين و العراق " - بحجة عدم علمه و الحقيقة ان السبب في ذلك هو تناغم السيد الرئيس مع الاعلام الغربي و التماهي مع المحور الصفوي في لبنان "حزب الله" ، نظام الأسد ، البويهيون الجدد في إيران الذين يعتبرون المقاومة و الثورة في العراق إرهابا .
هذه نقاط من بين أخرى كثيرة تمنعنا الأخلاق و القيم و المبادئ و التجربة المشتركة خلال عقد من الزمن عن ذكرها و الافصاح عنها و لأننا نحترم أنفسنا و جماهيرنا و الرأي العام ، و انطلاقا من الاخلاقيات و الأدبيات التي تمليها القيم الفاضلة و تتنافى مع الصدام و النيل من بعضنا فإننا بكل أسف نقرر الانسحاب و الإستقالة من حزب الصواب ، ونخول قيادات المنسقية الجهوية لنواكشوط سابقا صلاحية التشاور و التنسيق لتقرير ما يناسب المنسحبين ، مع امكانية توسيعه ليشمل شخصيات اخرى .
و الله الموفق و المستعان
انواكشوط بتاريخ : 10/08/2014
الموقعون :
أعضاء المجلس المركزي:
1- سيدأحمد ولد الكوري : نائب رئيس المجلس المركزي
2- ابوبكر ولد شماد : أمين عام قسم عرفات و مرشح الحزب لبلدية عرفات
3- الشيخ ولد احبيبنا :مرشح الحزب للائحة الجهوية لنواكشوط نائب أمين عام قسم عرفات
4- سيدي عبد الله ولد محمد محمود ولد حرمه أمين عام قسم تفرغ مرشح الحزب لبلدية الطينطان
5- محمد ولد بانمو مسؤول ومرشح الحزب في بلدية السدود
6- السالك ولد عبد البركة أمين عام قسم تيارت
7- سيدي ولد أبراز : أمين عام قسم دار النعيم و مرشح الحزب لبلدية دار النعيم
8- أباي ولد سيدي ولد الطلبة أمين عام قسم توجنين
9- الحسن ولد محمد : أمين عام قسم الميناء
10- عباس ولد المخطار امين عام قسم كيفة
11- سيدي محمد ولد اوداعة امين عام قسم نواذيبو
12- الراجل حميدي عضو قيادة قسم نواذيبو
13- سيدي محمد ولد التار عضو قيادة قسم نواذيبو
14- سليمان ولد ختار الامين العام لقسم عين فربة مع أعضاء مكتب قسم عين فربة
15- محمد ولد أعلي :أمين عام قسم كيهيدي
16- محمد لمين ولد يربة عضو قيادة قسم كيهيدي
17- ابحيدة ولد الشيخ التراد : مسؤول منطقة الرياض ومرشح الحزب لبلدية الرياض
18- سيدأحمد ولد محمد شوقي: نائب المسؤول الوطني للشباب و مسؤول شباب قسم توجنين
19- العالية منت الشين مسؤولة النساء في قسم توجنين
20- الجيش ولد محمادو مسؤول التنظيم في قسم عرفات
21- امبت منت عبد القادر مسؤولة الشؤون الاجتماعية في قسم توجنين
22- النني منت النعمة مسؤولة العمليات الانتخابية في قسم توجنين
23- كوكة منت بيات مسؤولة النساء في قسم عرفات
24- خدجة من محمد الحاج مسؤولة المالية في قسم عرفات
25- عبد الله ولد الدو مسؤول الدعاية و الاتصال في قسم عرفات
26- فاطمة منت عبد القادر عضو قيادة قسم الميناء
27- الشيخ ولد يونس عضو قيادة قسم دار النعيم مسؤول المالية
28- محمد ولد حمني عضو قيادة قسم تيارت
29- محمد ولد كاي عضو قيادة تيارت
30- فاطمة منت أياه عضو قسم تفرغ زينة
31- عبدو ولد الشيخ أحمد
32- زينب منت أحمد لمشيب عضو مكتب النساء المركزي
33- مانة منت زيدان عضو مكتب النساء المركزي
34- ميمونة منت سيدي عضو مكتب النساء المركزي
35- تتو منت المصطفى عضو مكتب النساء المركزي
36- السلطانة منت لهويدي عضو مكتب النساء المركزي
37- السالكة منت محمد عضو مكتب النساء المركزي
38- وده ولد اسنيكل عميد المناضلين و عضو قيادة قسم الميناء
39- أمنة منت باباه عضو مكتب النساء المركزي
40- الذهبي ولد مولاي الزين عضو مكتب قسم تيارت
41- بنه منت سيدي عضو مكتب النساء قسم عرفات
42- حواء منت الزبير عضو مكتب النساء قسم عرفات
43- اسلم ولد حدمين
44- محمد الامين ولد بولمساك
الأقسام :
أعضاء مكاتب الشباب و النساء و الفروع و اطر مقاطعة سيلبابي:
45- الخو ولد سيدنا عالي مسؤول الحزب في سيلبابي و مرشح النيابيات مع أعضاء لجانه
اعضاء مكاتب الشباب و النساء و الفروع و اطر مقاطعة عرفات :
46- محمد ولد سيدأحمد : مسؤول العمليات الانتخابية
47- فاطمة منت عبد الجبار
48- العالية محمد محمود
49- أحمد محمد فال
50- شيخنا محمد عالي
51- آمنة منت حمادي
52- كافي ولد ابراهيم
53- فطمة منت سيدي احمد سالم
54- فاطمة منت لحبوس
55- أمنة منت محمدا
56- ميمونة منت بيات
57- امروم مننت حمود
58- الجمعة علي
59- هابي علي
60- حليمة منت الداه
61- بركة أيماني
62- منت وهب منت ياتما
63- الزهرة منت الشيباني
64- حبيب الله ولد أحبيبنا
65- وردة منت السيدي
66- سلم الطاري
67- خيرة الطاري
68- كاكة صمب
69- الناهي محمد المامي
70- لالة فالة الشيخ
71- افال محمد عالي
72- تسلم خطري
73- هند عبد الرحمن
74- مريم فيه البركة
75- أمباركة المامي
76- ساجدة أحمدو
77- مريم الطاري
78- الطاهرة عبد الرحمن
79- الهيبة صدافة
80- حبيب الله بيلال
81- منه الطالب
82- عيشة محمد هدي
83- أحمد فال يحي
84- عالي محمد
85- أحمد ولد اليخ
86- محفوظ علي
87- عبد الله المصطفى
88- محمد حمود
89- عثمان أفال
90- تتاه يرك
91- أباه بلال
92- سلمى ادم
93- مريم بونعامة
94- الشريف أحمد عبد الله
95- محمد ولد بلال
96- ازعورة عبد القادر
97- امنا حواء بو اسحاب
98- جد أحمد
99- جاني محمد
100- أعلي سالم عمار
101- توت أحمد حيب الله
102- انينة محمد محود
103- سلمه كجمول
104- مريم عبد الله
105- محسون امبارك
106- جوت وجاه
107- سلمى محمد يسلم
108- الطالب اعمر محمياي
109- حم ولد الحسين رئيس الفرع 3
110- الزينة بنت عبد الله مسؤولة النساء الفرع 3
111- محمد الشيخ ولد محمود مسؤول الدعاية الفرع 2
112- الطالب أعمر ولد أحمد جودة الفرع 2
113- فاطم السالمة بنت حيده الفرع 2
114- المصطفى أحمد سالم الفرع 2
115- الحسن ولد الحسين الفرع 3
116- عزة ابايه الفرع 2
117- أحمد ولد سولة
118- فاطمة بنت افاه
119- أم النصر ويس
120- أم شويمة أعل سالم
121- الشيخ بوشحيمة
122- امنة بنت اعل سالم
123- محمد الشيخ سركة
124- فاطمة افاه
125- المختار ولد محمد
126- خيسارة سيدي فال
127- اسلم محمد الناه
128- الزحاف احمد
129- ابهاه حسين
130- سيدي ولد بلخير
131- مينا ألويمين
132- عالى اباه
133- آسية أحمد
134- فاطمة اماه
135- محمد محمود ولد باب
136- محمد ولد آب
137- خالد أعمر
138- يكبر أعليه
139- الشيخ ولد محمد
140- المختار ولد الشيخ
141- عبد الكريم صمبه
142- اسلم ولد محمد فال
143- أم تبيبيب بنت اعل
144- محمد ولد عبدو
145- سيدنا ولد آب
أعضاء مكاتب الشباب و النساء و الفروع و اطر مقاطعة دار النعيم :
146- زين العابدين ولد محمد أحمد عضو قيادة القسم مسؤول التنظيم
147- سيدي محمد ولد يعقوب عضو قيادة القسم مسؤول الشباب
148- محمد الأمين ولد أمحيميد عضو قيادة القسم مسؤول الثقافة و الاعلام
149- أدوم ولد أمبارك رئيس الفرع رقم 3
150- عبد الله ولد سيد أم رئيس الفرع رقم 2
151- النعمة ولد الشيخ الحضرامي
152- محمد فاضل ولد سيدأحمد
153- الشيخ سيدأحمد ولد الحضرامي
154- عبد الرحمن ولد أعل فاطمة منت براص
155- محمد ولد سيدي
156- إدوم ولد امبارك
157- مريم منت حسين
158- الحاجة منت المخطار السالم
159- حمود ولد عبد العزيز
160- لميمة منت زين العابدين
161- الزهرة منت محفوظ
162- النعمة منت العساوي
163- محمد لمين ولد محمد
164- فاطمة منت محمد السالك
165- ألمين ولد محمد
166- تسلم منت العيساوي
167- محمد يحي ولد محمد سالم
168- النانة منت بخير
169- زينب منت المصطفى
170- أخباره منت الهادي
171- مريم منت لمرابط
172- الداه ولد شقران
173- دومان ولد اسليمان
174- اليم منت الزين
175- أزوين منت صيبوط
176- باباه ولد محمد صالح
177- ديم منت سالم
178- أم الفضل منت اميليد
179- خدجة السالكة منت سالم
180- مريم منت خالد
181- حسنة منت محمد الامين
182- ام الفضلي منت يعقوب
أعضاء مكاتب الشباب و النساء و الفروع و اطر مقاطعة توجنين :
183- نافع ولد سالم :مسؤول الثقافة عضو قيادة قسم توجنين
184- ادوم ولد اسليمان
185- أحمدو ولد أحمد طالب
186- السالك ولد احمد
187- يحي ولد فراح
188- عيشة لال سيدأحمد
189- محمد لمين أمحمد
190- كمبة منت الشين
191- سيدي محمد محفوظ
192- يحظيه المختار
193- بمب ولد سيد أحمد
194- افات منت محمد لمين
195- محمد محمود ولد محمد سيدينا
196- جداه منت ادوم
197- السالمة منت سيد أحمد
198- دحمان مولاي ادريس
199- فاطمة منت الحاج
200- محمد يحي محمد
201- زينب منت لمربط
202- ألين ولد الناجي
203- امال منت الحافظ
204- نفيسة سيدات
205- سيدي محمد محفوظ
206- هيبتن الشيباني
207- اعل ولد اسلم
208- محمد الامين ولد محمد سالم
209- الهادي ولد الوالد
210- فايزة محمد
211- عيشة لال منت سيدي
212- لالة منت جدين
213- هند منت محمد الامين
214- ام كلثوم منت محمد عبد الله
215- دخ منت سيد أحمد
216- سنى منت سيدي
217- صفية منت لبات
218- محمد ولد أج
219- أمنيحة منت الناني
220- محمدو يحي ولد احمد
221- النني منت سيد أحمد
أعضاء مكاتب الشباب و النساء و الفروع و اطر مقاطعة تفرغ زينة :
222- ام الخيري منت الداه
223- آمنة منت محمد محمود
224- أم الخيرات منت محمد عبد الله ولد خطاري
225- شيخنة ولد محمد محمود ولد لهويدي
226- محمد ولد أعل ولد لهويدي
227- محمد ولد أعل ولد دمب
228- ابراهيم ولد الداه ولد محمد عبد الله
229- زينب منت محمد محمود
أعضاء مكاتب الشباب و النساء و الفروع و اطر مقاطعة الرياض :
230- عيشة بنت بلخير
231- عائشة منت الف
232- النجات منت الشيخ التراد
233- لمينة بنت حدمين
234- تمنه بنت حدمين
235- عيش لال بنت محمد سالم
236- الزهرة بنت محمد
237- هند من محمد
238- السالك ولد باباه
239- فاطمة بنت محمد
240- انوه منت باباه
241- محمد ولد امبارك
242- فاطمة با
243- طالبه بن بورو
244- ام كلثوم بنت بدرو
245- تربة منت المين
246- فاطمة منت محمد لمبارك
247- محمد ولد مسعود
اعضاء مكاتب الشباب و النساء و الفروع و اطر مقاطعة تيارت :
248- مولاي عبد الرحمن مولاي الزين :مسؤول العمليات الانتخابية في قيادة القسم
249- السالمة منت محمد
250- تسلم منت امبارك
251- مامه منت محمد
252- منت وهب منت لكار
253- امنة منت ابراهيم السالم
254- فاطمة منت أحمدو
255- أعل بن أبراهيم السالم
256- مريم منت محمدو
257- يم بنت سيدينا
258- الشيخ بن سيدينا
259- امباركة منت سيدن
260- زينب بنت المدية
261- ام المؤمنين بنت احمد سالم
262- جليت بنت عبد الرحمن
263- حاجة بنت ابراهيم
264- مريم منت محمد
265- السالكة منت محمد
266- محمدن بن محمد
267- فاطمة بنت العتيق
268- مريم منت العتيق
269- لمرابط بن محمدن
270- زينب بنت الهادي
271- ميم منت لزغم
272- امانة منت جعفر
273- مريم منت بادي
274- الزهرة منت القاضي
275- احمد يوسف اعلي اليخ سيداحمد
276- مريم محمد محمود
277- شيخنة يب
278- سيدي محمد
279- محمد عالي اسلم
280- ناصر حمود
281- الصبار فكناش
282- اميجن الحسين
283- اعل الشيخ سيداحمد
اعضاء مكاتب الشباب و النساء و الفروع و اطر مقاطعة الميناء:
284- عالي وده مرشح الحزب لبلدية الميناء
285- عبد الفتاح ولد أمبارك
286- سيدي محمد ولد العالم
287- مريم عبد الفتاح
288- فاطمة محمد
289- جداه محمد الامين
290- لغنية محمد الامين
291- جبريل خالد
292- منوه ابراهيم
293- السالم وده
294- محمد أحمد
295- محمد وده
296- فاطمة محمد الأمين
297- محمد ولد يب
298- فاطمة منت محمد زلد لعبيد
299- حاجة منت السالك
300- انوينة منت سيدي
301-
أعضاء مكاتب الشباب و النساء و الفروع و اطر مقاطعة انواذيب:
302- محمد المختار ولد أحمد دابر
303- الشيخ ولد عثمان
304- بوبكر ولد عينينا
305- آمنة بنت الطالب
306- ميمونة بنت السالم
307- الخليفة محمد
308- دودو علي
309- الشيخ باي ولد الراظي
أعضاء مكاتب الشباب و النساء و الفروع و اطر مقاطعة كيفه :
310- سيدأحمد ولد أحمد عضو قيادة قسم كيفة
311- أحمد ولد محمد الحاج مرشح الزب لنيابيان كيفة
312- محمد ولد الشيخ عضو قيادة قسم كيفة
313- شغالي ولد الناجي
314- خدي المختار
315- سالم محمد امبارك
316- امباركة بيبه
317- عائشه ميسرة
318- محفوظ ولد المختار
319- الطالب ولد يحي
320- فات منت يحي
321- محمد عالي خليهن
أعضاء مكاتب الشباب و النساء و الفروع و اطر مقاطعة كيهيدي:
322- عبد الباقى حي
323- الدد حم
324- ببه بنت مالك
325- أحمد ولد محمد
326- زينب منت حمدان
327- محمد ولد خملاش
328- الحضرامي ولد دمب
329- المعروف ولد الحضرامي
330- عيشة منت حمدان
أعضاء مكاتب الشباب و النساء و الفروع و اطر مقاطعة الطينطان:
331- سيد المختار ولد أحبيب :الأمين العام للقسم
332- مريم منت محمد محمود عضو قيادة القسم
333- احمد ولد دمب
334- احمد طالب ولد دمب
أعضاء مكاتب الشباب و النساء و الفروع و اطر مقاطعة أمبود (بلدية لحرش):
335- هارون ولد امحيميد : منسق ومرشح بلدية لحرش
336- لمام ولد بلال : عضو مكتب لجنة
337- الداده منت عالي : مسؤلة النساء
338- هاشم ولد الكوري عضو المكتب
339- فاطمة منت بلال
340- كلل منت مريم
341- ابراهيم ولد محمد محمود
342- عائشة منت الكوري
343- خيت منت أحويت
344- عيشت منت صدفي
أعضاء مكاتب الشباب و النساء و الفروع و اطر مقاطعة أمبود (بلدية فم لكليت):
345- القاضي ولد محمود رئيس لجنة فم لكليت
346- حليمة منت يور مسؤولة النساء
347- كلاي ولد تسلم مسؤول التنظيم
348- عيشة منت عبد
349- الطاهرة منت سيدي
350- ام الخيري منت هاشم
351- حسني منت ابلال
352- امنة منت ابلال
353- فاطمة منت عبدي
354- فاطمة منت هاشم
355- بوب منت الكوري
356- عيش لال منت ابلال
357- مام منت بركة
358- سيد أحمد ولد إميجن