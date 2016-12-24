تاريخ الإضافة: السبت, 08 تشرين2/نوفمبر 2014 15:17

بيان مشترك بين وزارة الوظيفة العمومية ووزارة المالية

تسوية وضعية العمال غير الدائمين

كنا قد قدمنا بين يدي مجلس الوزراء بيانا مشتركا متعلقا بالعمال غير الدائمين يقترح جملة من الإجراءات كان من أهما:

1. اكتتاب العمال الناشطين فعليا، المصنفين في المستوى أدنى من الفئة "ج".

2. تسجيل جميع هؤلاء الأفراد لدى الصندوق الوطني للضمان الصحي.

وبعد استجماع المعلومات المتعلقة بهؤلاء العمال تم تصنيفهم إلى أربعة مجموعات: (I) المتعاقدون المحليون (الخدمة المؤداة)، (II)، العمال غير الدائمين الذين يتقاضون رواتبهم وفق مسطرة النفقات المادية، (III) العمال المعينون في وظائف سامية أو تأطيرية، (IV) آخرون.

وقد اختصت كل مجموعة بمعالجة خاصة، وفق التشريعات الجاري بها العمال.

I. العقدويون المحليون: تضم هذه المجموعة 1840 فردا مصنفين جميعهم في ما دون مستوى الفئة "ج" ولم تنص إفادات خدمتهم المؤداة على أي شهادة مقترحين للتعاقد. وتجدر الإشارة إلى أن هؤلاء العمال تتكفل الدولة بمرتباتهم، ويتقاضونها وفق مسطرة نفقات الأشخاص.

II . العمال غير الدائمون يبلغ عددهم 9197 فردا تتكفل ميزانية الدولة بمرتباتهم، لكن وفق مسطرة النفقات المادية، تنقسم هذه المجموعة إلى مجموعتين فرديتين:

أ‌. 7366 مستوى دون الفئة "ج" مقترحين للتعاقد.

ب‌. 1831 من فئات "أ"، "ب"، "ج" الأشخاص من هذه المجموعة الفرعية المستكملين لشرط سن الولوج إلى الوظيفة العمومية البالغ عددهم 848 يقترح أن يدمجوا في سلك مجمد، على أن يكون هذا السلك مغلقا ويتم إفراغه تدريجيا، كلما سمحت فرصة باكتتاب أفراده في الأسلاك الأخرىـ أما ألـ 983 الباقون، الذين تجاوزا سن الولوج إلى الوظيفة العمومية فإنه يقترح بشأنهم التخلي الطوعي عن العمل.

وستكلف إقالتهم هذه 156.042.888 أوقية، تزاد إليها عدة رواتب شهرية وتتوزع هذه التكلفة وفق بيانات الجدول التالي:

حجم الرواتب علاوة الإخطار علاوة الإجازة علاوة الفصل علاوة المعاش

60016495 60016435 60016495 18004949 18004949

ستكلف عملية التعاقد والدمج كلفة شهرية قدرها 622627215 أوقية موزعة على النحو التالي:

العمال غير الدائمون:

الفئات: أ، ب، ج: الرواتب ص و ض إ ص و ت ص

111958282 0 5590864

الفئة د: 322714610 41952899 16135731

العقدويون المحليون؛ الفئة د. 105325280 13692285 5266264

المجموع 539998280 55636184 26992859

تجدر الإشارة إلى أن رواتبهم ومستحقات هاتين المجموعتين تتكفل بها الدولة، إلا فيما يخص التأمين الصحي لمجموعتي العمال غير الدائمين الفرعيتين، الذي يقدر بـ 21726595 أوقية (وهي الكلفة الحقيقية للعملية).

III . الأشخاص المعينون: يقترح بشأن في شأن هؤلاء الأفراد المعينون في وظائف سامية أو تأطيرية أن ينشأ لصالحهم ... أجور خاص يتقاضون على أساسه رواتبهم مدة عملهم في المصالح العمومية على أن يخضعوا لأحكام القانون رقم 17 – 2004 الصادر بتاريخ 6 يوليو 2014 المتضمن مدونة الشغل.

IV . تنبغي الإشارة إلى وجود مجموعة من المتدربين سابقا لدى وزارة المالية لا يتقاضون أي أجر يبلغ عددهم 196 فردا، يقترح تحويل ملفاتهم إلى الوكالة الوطنية لترقية تشغيل الشباب للإستفادة من الأسبقية في فرص الدمج.

يتطلب تنفيذ الترتيبات المقترح إنشاء لجنة تتشكل من قطاعات الوظيفة العمومية والمالية والتهذيب الوطني والصحة.

وستكلف هذه اللجنة بـ:

1. الإحصاء البدني للأشخاص المعنيين.

2. إعداد النصوص التي ستسير هؤلاء الأشخاص؛

أ‌. النظام الخاص بالسلك المجمد

ب‌. مرسوم يعطي الأولوية في الاكتتاب لأعضاء السلك المجمد

ت‌. مرسوم يتضمن سلم الأجور

ث‌. مرسوم يسير الأشخاص المعينين في وظائف سامية أو تأطيرية.

3. التفاوض مع ممثلي المعنيين بالتخلي الطوعي عن العمل.

ستأخذ هذه العملية أربعة عشر شهرا.

بناء على ما تقدم فإن هذه المقترحات معروضة بين أيديكم بغية المصادقة عليها.

سيدنا عالي ولد محمد خونا اتيام جمبار