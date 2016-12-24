نص المرسوم المحدد لعلاوات لجنة المسابقات

تاريخ الإضافة: الخميس, 11 كانون1/ديسمبر 2014 12:37

إن الوزير الأول

بناء على تقرير مشترك من وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة ووزير المالية؛

وبعد الاطلاع على:

- دستور 20 يوليو المراجع في سنتي 2006 ـ 2012؛

- القانون رقم 09.93 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993 المتضمن النظام العام للموظفين والعقدويين للدولة؛

- المرسوم رقم 2007.157 الصادر بتاريخ 6 سبتمبر 2007 التعلق بمجلس الوزراء وصلاحيات الوزير الأول والوزراء؛

- المرسوم رقم 2014.183 الصادر بتاريخ 20 أغسطس 2014 المتضمن تعيين الوزير الأول؛

- المرسوم رقم184 2014 بتاريخ 21/08/2014 المتعلق بتعيين أعضاء الحكومة؛

- المرسوم رقم 076-2010 الصادر بتاريخ 23 مايو 2010 المحدد لصلاحيات وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة وتنظيم الإدارات المركزية لقطاعه؛

- المرسوم رقم 01-1999 الصادر بتاريخ 11 يناير 1999 المتعلق بتصنيف وتبسيط أجور وكلاء الدولة والنصوص المغيرة له؛

- المرسوم رقم 070 / 2009 بتاريخ 02/03/2009 المتعلق بمنح علاوة لرئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للمسابقات؛

- المرسوم رقم 060-2014 الصادر بتاريخ 13 مايو 2014 المتعلق بإعادة تنظيم اللجنة الوطنية للمسابقات؛

وبعد استماع مجلس الوزراء بتاريخ 04 / 12 / 2014

يرسم:

المادة الأولى: تطبيقا لترتيبات المادة 18 والمادة 19 من المرسوم رقم 060/2014 بتاريخ 12/05/2014 المتعلق بإعادة تنظيم اللجنة الوطنية للمسابقات، تمنح علاوة شهرية لرئيس ومفوض الحكومة وأعضاء والسكرتير الدائم للجنة الوطنية للمسابقات حسب البيانات التالية:

الرئيس: 400000 أوقية

مفوض الحك 400000 أوقية

الأعضاء 400000 أوقية

السكرتير الدائم: 150000 أوقية

المادة2: تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا المرسوم وخاصة المرسوم رقم 070/2009 بتاريخ 02/03/2009 المتعلق بمنح علاوة لرئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للمسابقات.

المادة3: يكلف وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة ووزير المالية، كل فيما يعنيه بتنفيذ هذا المرسوم الذي سينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.

يحيى ولد حدمين

وزير المالية وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة

اتيام جنبار سيدنا عالي ولد محمد خونا