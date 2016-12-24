البيان الختامي للمكتب السياسي لحزب تواصل

تاريخ الإضافة: الإثنين, 27 نيسان/أبريل 2015 08:26

اختتم المكتب السياسي لحزب تواصل دورته العادية الثانية للعام 2015 مساء السبت 6 رجب 1436 هجرية الموافق ل 25إبريل 2015 بالمقر المركزي للحزب ، وقد تخلل الدورة نقاش التقارير الإدارية و السياسية و الاقتصادية و أجاز بعض اللوائح التنظيمية ، كما استعرض أعضاء المكتب السياسي آخر المستجدات السياسية و الاجتماعية و توقفوا عند الوضع المعيشي الصعب للسكان الذي يتفاقم و تزيد وطأته من خلال الزيادات المتواصلة في الأسعار التي تثقل كاهل المواطنين ، كما تطرق المكتب السياسي للزيارات التي يقوم بها النظام الحالي لبعض الولايات الداخلية و ما رافقها من مظاهر سلبية أذكت النعرات القبلية و الجهوية و ساهمت في مضاعفة معاناة المواطنين بدل التخفيف عنهم .

و قد سجل المكتب السياسي في انتهاء دورته العادية ما يلي :

1. يؤكد على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيف وطأة ارتفاع الأسعار الذي يثقل كاهل المواطنين ، و ما يصاحبه من ظروف معيشية صعبة لم يعد السكوت عليها ممكنا.

2. يجدد تأكيده علي أن اللجوء إلى سياسة استنساخ الزيارات الكرنفالية ما هو إلا هروب إلي الأمام و محاولة غض الطرف عن أزمات خانقة يمر بها الوطن و شغل للساحة و الناس عن القضايا الحقيقية و الهموم الماثلة للعيان ، و يؤكد في هذا الصدد أن إذنه لمنتخبيه في المناطق المزورة بحضور الاستقبال سلوك مدني لتمثيل المواطنين و طرح مشاكلهم و ليس موقفا سياسيا من نظام اخترنا الاصطفاف في معارضته .

3. يجدد موقفه الداعم لحوار جدي يفضي إلي نتائج على مستوى تطلعات الشعب الموريتاني في إصلاح سياسي حقيقي يفضي إلى تناوب سلمي على السلطة و في هذا الصدد يؤكد موقفه الرافض لأي تعديل في الدستور و خصوصا فيما يتعلق بالمأموريات سواء كان ذلك مباشرا أو بصورة غير مباشرة ( تغيير النظام السياسي مثلا ) و يشير إلى أن النظر في الدساتير و في أنماط النظام السياسي و الاختيار من بينها لا يكون في أوقات الأزمات و نهايات المأموريات

4. يدين بأقسى العبارات ما كتبه أحد الملحدين من تطاول على الذات الإلهية و الجناب النبوي الشريف و يؤكد أن الوقوف في وجه هذه الموجة الإلحادية يكون بعديد الوسائل الزاجرة و بالرجوع إلى تعاليم هذا الدين و تدريسها في كل المناهج التعليمية و يؤكد أن قرار إلغاء التربية الإسلامية في بعض امتحانات الباكلوريا هو قرار غريب و مستهجن و يفرض تصحيح هذه الوضعية حتى تظل التربية الإسلامية حاضرة في كل المستويات و في كل التخصصات حفظا للحد الأدنى من هوية البلد و ثقافته الإسلامية . .

5. يشد على كل تلك الأيدي الساعية إلي بناء وطن موحد يشعر فيه جميع أبنائه بأن حقوقه مصانة و يرسخ لثقافة مواطنة لا إقصاء فيها و لا تهميش و يدعو بتلك المناسبة كل مناضلي و مناضلات " تواصل " للمشاركة في المسيرة الحقوقية التي سينظمها " ميثاق الحقوق السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية للحراطين " يوم 29 إبريل 2015 .

6. يعرب عن تضامنه التام مع الشرفاء في سجون انقلاب مصر و يشدد على ضرورة ردع نظام الانقلاب الغاشم الذي يستبد بمصر و شعبها و يوزع أحكام الإعدام علي الأخيار فيها و يجدد ثقته بقدرة الأحرار في أرض الكنانة على الوقوف في وجه محاولات سرقة حلمهم بوطن حر آمن يحترم الحقوق و يصون الحريات .

7. يحيى كل هيئات الحزب و مناضليه على الجهود المبذولة و التي عكستها التقارير المرفوعة إليه و يوجه بضرورة مضاعفة الجهود من أجل أن يكون " تواصل " حزبا مؤسسيا فعالا على مستوى تطلعات أبنائه و بناته .

8. يبارك مبادرات الأقسام و الشباب و النساء في حملات التنظيف و السقاية و يدعو إلي تعميمها في العاصمة وداخل الوطن، ف " تواصل " يتخذ المواقف و يعارض سياسة النظام و لكنه يتحرك في الميدان و يخدم الناس و يحاول التخفيف من معاناتهم .

المكتب السياسي

8 رجب 1436 هجرية

نواكشوط 27 إبريل 2015

