منمو ألاك يطالبون الرئيس بإقناع المواشي بجودة الأعلاف

تاريخ الإضافة: الجمعة, 29 أيار 2015 18:38

طالب عدد من منمي مقاطعة ألاك الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز التدخل شخصيا لإقناع المواشي بجودة الأعلاف المقدمة من طرف الحكومة في إطار خطتها الرامية لمساعدتهم في الحفاظ على الثروة الحيوانية عبر توفير الأعلاف بأسعار مخفضة، مؤكدين أنهم حاولوا جاهدين إقناع أبقارهم بجودتها غير أن مساعيهم باءت بالفشل.

وقال أحد المنمين في لقاء الأطر بألاك إن المعلومات المقدمة من طرف الدولة بجودة الأعلاف وقيمتها الغذائية قد أبلغوها بأمانة لمواشيهم مع محاولة إغرائها بالقمح من خلال خلط كميات منه عليها لكن ذلك لم يجدي نفعا كله.

وطالب أحد المنمين الرئيس بزيارة المواشي وإبلاغها بنفسه بالمعلومات المتوفرة لديه عن الأعلاف عله ينجح فيما فشل فيه الجميع.

وقد رد الرئيس بالقول إن هذا الخطاب خطاب تتبناه جهات معارضة وإن حكومته على يقين بأن الأعلاف تتوفر على قيمة غذائية جيدة وقد أخضعوها للتحاليل المخبرية قبل تقديمها للمنمين.