الأمم المتحدة تمنح ولد أعبيدي جائزة حقوق الإنسان

تاريخ الإضافة: الجمعة, 29 تشرين2/نوفمبر 2013 21:32

الأخبار (نواكشوط)- قررت الأمم المتحدة منح الناشط الحقوقي بيرام ولد الداه ولد أعبيدي جائزة حقوق الإنسان التي تمنحها الجمعية العامة للأمم المتحدة كل خمس سنوات لأكثر المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم.

وقالت مصادر وكالة الأخبار إن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة اتصل علي الناشط الحقوقي بيرام ولد الداه ولد أعبيدي اليوم الجمعة 29-11-2013 وطالبه بالحضور يوم العاشر من ديسمبر بمباني الأمم المتحدة لتسلم الجائزة.

وقالت المصادر إن الأمم المتحدة ابلغت الحكومة الموريتانية بالقرار قبل أيام، وطالبتها بالتواصل مع بيرام ولد أعبيدي لكنها رفضت التعاون مع المنظمة.