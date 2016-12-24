اللجنة المستقلة تعتمد النسبية في مقاطعة المذرذرة

تاريخ الإضافة: السبت, 30 تشرين2/نوفمبر 2013 14:00

الأخبار (نواكشوط)- اعلنت اللجنة المستقلة للانتخابات عن نتائج مقاطعة المذرذرة في انتخابات المجالس النيابية، معتمدة قانون النسبية في تلاعب صارخ بالقوانين الموريتانية المنظمة لانتخابات المجالس المحلية والنيابية.

اللجنة منحت حزب الاتحاد من أجل الجمهورية أحد نواب المقاطعة بنسبة بلغت 54.12% ، بينما منحت النائب الآخر لتحالف الوئام وحزب تواصل.

وتعتبر هذه أول مرة تلجأ فيها اللجنة المستقلة للانتخابات إلي تقسيم دائرة انتخابية واحدة بهذا الشكل، وسط اتهامات للقائمين عليها بالتزوير.