"إخفاء" الجهة "الرسمية" المشرفة على جلسات التشاور غدا

تاريخ الإضافة: الأحد, 06 أيلول/سبتمبر 2015 21:27

البطاقة الموزعة على الإعلاميين لحضور التشاور غدا الاثنين بقصر المؤتمرات (الأخبار)الأخبار (انواكشوط) – أخفت الجهة المشرفة على "اللقاء التشاوري التمهيدي الموسع للحوار الوطني الشامل" والذي من المنتظر أن يبدأ يوم غد الاثنين نفسها، حيث غابت رأسيتها واسمها عن بطاقات الدخول الموزعة على الإعلاميين.

ورغم أن بطاقات الدعوة الأصلية الموجهة للأحزاب السياسية كانت من الوزارة الأمانة العامة للرئاسة، إلا أن البطاقات الموزعة قبيل الانطلاقة خلت من اسم أي هيئة رسمية أو سياسية، وكانت رأسيتها: "اللقاء التشاوري التمهيدي الموسع للحوار الوطني الشامل".

كما لم تحمل البطاقة تاريخا محددا، ولا وقتا، حيث اكتفت بالشهر الجاري، وكتب عليها: "قصر المؤتمرات – شتمبر 2015".

ومن المنتظر أن ينطلق هذه اللقاء غدا الاثنين 07 سبتمبر بمشاركة عشرات الأحزاب المنضوية في الأغلبية، وكذا المنظمات والنقابات العمالية، فيما أعلن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة والذي يضم في عضويته أحزاب سياسية ونقابات عمالية ومنظمات مجتمعية، فضلا عن شخصيات مستقلة مقاطعتها له، ووصفته بالمهزلة، والمسرحية سيئة الإخراج.

