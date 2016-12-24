تخليد اليوم العالمي لدورات المياه بنواكشوط

تاريخ الإضافة: الخميس, 19 تشرين2/نوفمبر 2015 21:29

الأخبار (نواكشوط) ـ أشرفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" صباح الخميس في العاصمة نواكشوط على تنظيم ورشة تحسيسية لصالح الصحفيين المهتمين بقطاع المياه والصرف الصحي تحت شعار: "أحسن صرف صحي لتغذية أفضل"؛ وذلك في اليوم العالمي لدورات المياه: 19نوفمبر.

وشارك في الورشة عدد من الصحفيين والناشطين في منظمات المجتمع المدني، بحضور مؤطرين أكدوا على أهمية النظافة لصحة المواطنين.

وقررت الأمم المتحدة بموجب القرار رقم: 67/291 في يوليو 2013م تحديد الـ 19 من شهر نوفمبر يوما عالميا لدورات المياه.

وحسب نص القرار المذكور فإن الأمم المتحدة تدعو "جميع الدول الأعضاء ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية والمجتمع المدني بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والأفراد، إلى الاحتفال على نحو ملائم باليوم العالمي لدورات المياه".