تدافع أمام وجبة الإفطار في يوم إحياء التراث القيمي (صور)

تاريخ الإضافة: الإثنين, 07 كانون1/ديسمبر 2015 18:00

الأخبار (نواكشوط) ـ شهد اليوم الأول من البرنامج الوطني لإحياء التراث القيمي تدافعا شديدا في الجانب المخصص لتناول الإفطار بسبب ضيق المكان حيث اختير له الخيمة المنصوبة في فضاء قصر المؤتمرات.

وقد حرصت بعض النسوة على تجميع قنينات العصائر والألبان وقطع الحلويات في محفظاتهن الشخصية، فيما اعتمد العديد منهن على المحفظات التي تحمل شعار البرنامج لملئها بهذه العصائر والحلويات.

ووجد عدد من الشخصيات الرسمية المدعوة حرجا أمام الفوضى التي طبعت المكان، وانسحب آخرون مبدين امتعاضهم من هذا التدافع.