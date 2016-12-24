المجموعة الحضرية تستعين بالشرطة لمطاردة الماعز

تاريخ الإضافة: الجمعة, 11 كانون1/ديسمبر 2015 12:17

الأخبار (نواكشوط) ـ أطلقتت مجموعة نواكشوط الحضرية منذ أيام حملة لإخلاء شوارع العاصمة من الأغنام، حيث يجمع عمال المجموعة هذه الحيوانات في مستودعات تابعة لها وتُفرض على ملاكها إتاوات عند استرجاعها، حسب شهود عيان.

 

وقد استعانت المجموعة الحضرية بعناصر من الشرطة الوطنية لتأمين عملية الإمساك بالماعز في الشوارع.

 

 

وكانت المجموعة الحضرية قد نظمت حملات مشابهة خلال الأشهر الماضية دون أن تقضي على ظاهرة انتشار الأغنام في شوارع العاصمة نواكشوط.

 

 


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