موريتانيا: دعوة حفل قرآني تحول "حديثا نبويا" إلى آية قرآنية "بانوروما"

تاريخ الإضافة: السبت, 12 كانون1/ديسمبر 2015 14:41

نسخة من بطاقة الدعوة التي وزعتها إذاعة موريتانياالأخبار (انواكشوط) – فوجئ المدعوون لحضور حفل توزيع جوائز النسخة الرابعة من المسابقة الكبرى للقرآن الكريم، والتي تنظمها إذاعة موريتانيا سنويا بتحويل حديث شريف إلى "آية" قرآنية"، حيث كتبت قبله: "قال تعالى: {خيركم من تعلم القرآن وعلمه} فيما كتبت بعده صدق الله العظيم.

ووزعت إذاعة موريتانيا دعوات الحفل على الأئمة والمشايخ والعلماء، وكذا طلبة المحاظر لحضور الحفل الذي يقام مساء الاثنين القادم بمباني إذاعة موريتانيا، ويجري – حسب الدعوة – تحت الرعاية السامية للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.

وحمل أحد أوجه الدعوة النص التالي: "تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، وبإشراف من معالي وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الدكتور محمد الأمين ولد الشيخ، يسر المدير العام لإذاعة موريتانيا أن يدعو:

السيد (ة):............................................ المحترم (ة)

لحضور فعاليات حفل تسليم جوائز النسخة الرابعة من المسابقة الكبرى لحفظ وتلاوة القرآن الكريم المنظمة مساء الاثنين 3 ربيع الأول 1437 هـ، الموافق 14 ديسمبر 2015 م.

على تمام الساعة الثامنة والنصف بمقر إذاعة موريتانيا.

فيما حمل الوجه الآخر لها مربعا مزخرفا وضع فيه الحديث "خيركم من تعلم القرآن وعلمه"، مسبوقا بـ"قال تعالى"، ومتبوعا بـ"صدق الله العظيم".