موريتانيا: قلب عجل على شكل رجل إنسان (صورة)

تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 05 كانون2/يناير 2016 18:39

قلب العجل المذبوح اليوم في مدينة واد آمور بولاية البراكنه الأخبار (انواكشوط) – فوجئ جزار في منطقة واد آمور بمقاطعة مكطع لحجار وسط موريتانيا اليوم بوجود قلب لأحد العجول التي ذبحها له شكل قريب من شكل رجل الإنسان، وفي مقدمته نتوءات تشبه أصابع الرجل.

وقد أثار الأمر استغراب الجزار، وكذا استغراب ساكنة القرية النائية حيث بدؤوا في التوافد على المحل لرؤية القلب الغريب.

وانتشرت صوره بشكل سريع بين الساكنة، وكذا أقاربهم في مناطق أخرى من موريتانيا، وذلك عبر تبادل صوره عبر تطبيقات الهواتف الذكية.