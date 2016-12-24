وعود حزبية بتزويج الشباب

تاريخ الإضافة: السبت, 14 كانون1/ديسمبر 2013 23:36

الأخبار(نواكشوط) – أطلق أحد فاعلى الخير الداعمين للمرشح النايابى عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية فى مدينة أطار سيدى محمد ولد محم مبادرة جديدة أطلق عليها مبادرة "الإحسان للزواج" وذلك بهدف الحد من ظاهرة العنوسة التى تشهد انتشارا غير مسبوق فى صفوف الشباب الموريتانى.

وقد اختار فاعل الخير المدعو الدح ولد جدو البوابة الرئيسية لمقر حزب الاتحاد من أجل الجمهورية فى مدينة أطار للإعلان عن "مبادرته الخيرية الجديدة فى الشكل والمضمون"، متعهدا بتوفير المهر وحجز غرفة فى أحد الفنادق للعريسين لمدة ثمان وأربعين ساعة بعد عقد القران بينهما.

وتضمن الإعلان عن المبادرة الأولى من نوعها بموريتانيا رقم الهاتف الشخصى لفاعل الخير إلى جانب صور مكبرة للرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز والمرشح النيابى سيدى محمد ولد محم، وسط توقعات بإقبال كبير من الشباب الراغبين فى الاستفادة من المشروع الخيرى الجديد بوصفه فرصة نادرة للخروج من عالم العزوبة إلى الحياة الزوجية.

وتندرت بعض الأوساط السياسية بأطار على المبادرة معتبرة أن فاعل الخير الجيد قد أبدع فى هذا المجال بعد أن ترك كفالة الأيتام وبناء المساجد وحفر الآبار وغيرها من أشكال العمل الخيرى المنتشرة فى البلاد إلى استحداث جديد وهو تزويج الشباب وانتشاله من أوحال العنوسة.