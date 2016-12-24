وزراء التجهيز والمياه والإسكان مجهولون لوكالة الأنباء الرسمية

تاريخ الإضافة: الأحد, 03 نيسان/أبريل 2016 01:43

صورة من الخانة المخصصة للتعريف بوزير التجهيز والنقل في الوكالة الرسمية للأنباء (الأخبار)أظهر التعديل الحكومي الذي أجراه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز مساء الجمعة الماضي ودخل بموجبه أحمد سالم ولد عبد الرؤوف التشكلة الحكومية كوزير للتجهيز والنقل خلفا للوزير الراحل محمد ولد خونه غياب أي معلومات عنه لدى الوكالة الموريتانية للأنباء "رسمية".

ودفع شح المعلومات عن الرجل طاقم التحرير في وكالة الأنباء الرسمية إلى الاكتفاء بنشر اسمه في الخانة المخصصة للتعريف به ضمن أعضاء الحكومة دون تحديد تاريخ الميلاد ولا مكانه مع وضع صورة القصر الرئاسي مكان صورته، وكتابة عنوان فرعي للتكوينات التي تلقاها دون إضافة معلومة واحدة عنه في هذا المجال، وهو ما أظهر شحا كبيرا في المعلومات عن العضو الجديد في الحكومة لدى وكالة الأنباء الرسمية في البلد.

وتبدو المعلومات المتوفرة لدى الوكالة الرسمية للأنباء عن الوزير الجديد للمياه والصرف الصحي محمد عبد الله ولد أوداع أقل ندرة من نظيره في وزارة التجهيز، حيث تضمنت الخانة المخصصة له معلومات عن تاريخ ميلاده الذي حددته الوكالة بـ 1962-12-31، إضافة إلى كونه يتكلم ثلاث لغات هي العربية والفرنسية والإنكليزية مع جهل تام بالوظائف التي شغلها والتكوينات التي تلقاها والشهادات التي يحملها، حيث اكتفت بكتابة العناوين دون ملئ الخانات.

فيما توفرت للوكالة معلومات أكثر بشأن وزيرة الإسكان والاستصلاح الترابي آمال منت مولود التي حددت الوكالة تاريخ ميلادها في العاصمة البلجيكية بروكسل يوم 1983-09-17 مع ذكر ثلاث لغات تتكلمها وهي العربية والفرنسية والإنكليزية، في حين ظلت بقية الخانات فارغة.