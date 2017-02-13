محمد بوبكر: تسعيني نيجيري رحل عن أزيد من 300 ابن وزوجة

تاريخ الإضافة: الإثنين, 30 كانون2/يناير 2017 19:30

محمد بلو أبوبكر نيجيري يبلغ من العمر 93 عاما وقد خلف أزيد من 300 ابن وزوجة.أعلن في نيجيريا عن وفاة مسن يدعى محمد بلو أبوبكر عن عمر يناهز 93 سنة، وقد خلف من الأبناء 203 على الأقل، حسب صحيفة "ديلي اتراست Daily Trust" النيجيرية.

وحسب ذات الصحيفة فإن محمد بلو أبوبكر، الذي لم يكتشف بعد المرض الذي كان السبب المباشر في وفاته توفي عن 130 زوجة، بعضهن حوامل.

وكان محمد أبوبكر قد أثار اهتمام الإعلام الإفريقي والدولي عام 2008، وأجريت حوله عدد من التقارير التلفزيونية، وكان عدد زوجاته حينها حسب الصحيفة النيجيرية يصل 86 زوجة.